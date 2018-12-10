Серый волк До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9751

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:22 Здравствуй добрый дедушка Мороз!

Мы все тебя очень заждались,

Родители сказали, что ёлки не будет, так как в этом году очень трудно.

Папа работал тоько два месяца и ему не заплатили.

Теперь он работает самозанятым.

Мама уже давно найти работу не может

и сидит с нами.

Мы очень хотим чтоб мама нашла работу,

так как дома она нам не даст склеить ёлку из тетрадей,

чтоб мы могли положить под ёлку письмо о подарках.

Ещё мы хотим узнать что такое детский садик,

Нам рассказывали, что он очень дорогой и потому их крадут большие плохие дяди из акимата!

Но в этом году дяди из акимата были хорошие.

Чтоб ты дедушка мог прилететь к нам на санях с оленями,

они поспиливали в городе почти все деревья.

Так сани и рога оленей ни за что не зацепятся.

А ещё на многих улицах в этом году нет освещения,

чтоб никто не видел как ты раскладываешь подарки!

Очень ждем тебя дедушка Мороз!









[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 00:25]