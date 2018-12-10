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≡ До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уже более полусотни писем. Новогоднему волшебнику пишут дети разных возрастов из семей с разным социальным достатком. Выбрать ту детскую мечту, которую хочется исполнить, можно как на сайте, так и в самой редакции.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:12
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 23:13
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 23:17
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:19
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 03:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуй добрый дедушка Мороз! :-)
Мы все тебя очень заждались,
Родители сказали, что ёлки не будет, так как в этом году очень трудно.
Папа работал тоько два месяца и ему не заплатили.
Теперь он работает самозанятым.
Мама уже давно найти работу не может
и сидит с нами.
Мы очень хотим чтоб мама нашла работу,
так как дома она нам не даст склеить ёлку из тетрадей,
чтоб мы могли положить под ёлку письмо о подарках.
Ещё мы хотим узнать что такое детский садик,
Нам рассказывали, что он очень дорогой и потому их крадут большие плохие дяди из акимата!
Но в этом году дяди из акимата были хорошие.
Чтоб ты дедушка мог прилететь к нам на санях с оленями,
они поспиливали в городе почти все деревья.
Так сани и рога оленей ни за что не зацепятся.
А ещё на многих улицах в этом году нет освещения,
чтоб никто не видел как ты раскладываешь подарки!
Очень ждем тебя дедушка Мороз!
:lol:



[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 00:25]
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