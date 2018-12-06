Цитата: Vital:

В принципе это идея! Можно легко составить конкуренцию им. Открыть ТОО, закупить безделушки , сувенирки, напичатать граматки. Найти в инете всех бизнесменов области и разослать письма о приглашение на вручение медалей " почетный человек Костанайской области" . В чем скажите конкуренция? В сумме, зарядить по меньше. Пол ляма

Прогорит ваш бизнес! Нуно ведь торжественные совещания! Торжественные вручения!

А какой из вас к чёрту акима-генерала для такого дела?

А кое-кому и торжественное переименование улицы может захотеться, как одной недавно исторической в городе,

переименованной акиматом с полным стечением чинуш в никому неизвестного шмякадемика!



[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:40]