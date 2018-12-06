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§ NG.kz
Организация свадебных генералов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.18 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммерческая организация ТОО «Общественная награда», уже несколько лет продающая имущим казахстанцам учрежденные ею же ордена, привлекла для их вручения специалиста. Как выяснила «НГ» - генерала организации CIPDH, за которой уже давно закрепилась слава лже-дипломатов.
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§ Vital
Re: Организация свадебных генералов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я по гуглил, так и не понял. У чела на левой груди горизонтальные медали. Даже не у всех ветеранах великой отечественной войны меньше будет. Я не смог их разшрифовать. Есть кто на форуме спец объяснить ,что значат эти горизонтальные?
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§ Vital
Re: Организация свадебных генералов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как я понял они укороченные медали. Значит их у него много , тыщи что ли? Я не хамлю , я просто пытаюсь понять.
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§ Гога
Организация свадебных генералов
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
спец объяснить ,что значат эти горизонтальные?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/reply.php?forum=1&post_id=789749&topic_id=36283&viewmode=&order=0

Это орденские колодки
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§ maxsaf
Re: Организация свадебных генералов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Значит их у него много , тыщи что ли?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24856&start=15#comment_1

Сами себе их лепят, или друг другу, почему бы и не тыщи :lol:
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§ Серый волк
Организация свадебных генералов
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В принципе это идея! Можно легко составить конкуренцию им. Открыть ТОО, закупить безделушки , сувенирки, напичатать граматки. Найти в инете всех бизнесменов области и разослать письма о приглашение на вручение медалей " почетный человек Костанайской области" . В чем скажите конкуренция? В сумме, зарядить по меньше. Пол ляма
Прогорит ваш бизнес! Нуно ведь торжественные совещания! Торжественные вручения!
А какой из вас к чёрту акима-генерала для такого дела? :-)
А кое-кому и торжественное переименование улицы может захотеться, как одной недавно исторической в городе,
переименованной акиматом с полным стечением чинуш в никому неизвестного шмякадемика! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 11.12.2018 - 01:40]
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* Kairat stayer
Организация свадебных генералов
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 482
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 08:05
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