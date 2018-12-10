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≡ К штрафу в 1 млн тенге за дачу взятки директору филиала "Казагрофинанс" приговорили мужчину в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
К штрафу в 1 млн тенге за дачу взятки директору филиала "Казагрофинанс" приговорили мужчину в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумма взятки была в 10 раз меньше штрафа - 100 000 тенге. Согласно материалам дела, деньги руководителю АО "Казагрофинанс" по Костанайской области 28 августа передали за ускоренное подписание договора финансового лизинга.
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§ drakon
Re: К штрафу в 1 млн тенге за дачу взятки директору филиала...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15320
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По божески ещё с С. - обошлись.
Вот с Тлеубаевым-жестоко. Под
домашний арест - взяли и по утрам
Устрицы, заставляют - кушать... :lol:
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§ Sniper
Re: К штрафу в 1 млн тенге за дачу взятки директору филиала...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 1110
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 11.12.18 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лет приучали народ давать по всем поводам давать взятки, и теперь вдруг пошли на попятную. Не получится господа!!! Эффекта никакого не будет. Лучше пусть берут свои комиссионные и дело делают.
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