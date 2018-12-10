Серый волк Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного слова повысилась в 169 раз #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9751

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:20 Этот господин казактелекомовский функционер вам бессовестно макаронные изделия на уши присылвает! Причём очень низкого качества!



А причина очень проста.

Там где живут люди без связи телеграмма единственный способ оповещения.

Ну например заболел близкий родственник.

Но этому жадному господину не хочется напрягать свой карман, чтоб доставлять, тем более Назабрбаев не ездит по деревням где нет связи и по этой причине средства на ремонт дорог туда просто воруют, а зимой просто не чистят.



Это теперь уже давно не почтальнон Печкин, это теперь жулик Буржуйкин!



Хотя возможно он это не со зла и не с ума сошёл!

Просто смотрит на жуликов крадущих книжные магазины в городе, крадущих детские сады, на жуликов у который в детские сады и школы нужно добираться через грязевые потоки в темноте и на жуликов крадущих даже деревья с тротуаров и думает, а я чё хуже их?







[Исправлено: Серый волк, 10.12.2018 - 22:39]