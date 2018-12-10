/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного слова повысилась в 169 раз		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного слова повысилась в 169 раз
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам депутата Мажилиса Ирины Ароновой, сейчас большинство людей общается по телефону и электронной почте, но всё же в некоторых случаях прибегают к услугам телеграфа.
Читать новость

§ Vital
Re: Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маленький был. Помню к нам приходит телеграмма что к примеру 5 ноября в 19 часов прийти в телеграф. Будет звонок из РФ. От бабушки. Мы с мамой идём вечером , стоим в будке и разговариваем с бабушкой. Жесть. )))
Профайл

§ maxsaf
Re: Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
предоставление услуг по отправке телеграмм обходится компании примерно в полмиллиарда тенге

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33176

Они каждую телеграмму самолетом отправляют что-ли, чартерным рейсом? Неужели нельзя телеграммы между филиалами почты по электронке отправлять? И что это за компании, которым именно телеграмму надо отправить, что за необходимость такая у них?
Профайл

§ Fasd
Re: Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они каждую телеграмму самолетом отправляют что-ли, чартерным рейсом?

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33176

Да так наверное и по европейским ценам еще наверное.
Профайл

§ Серый волк
Казахстанцы не отправляют телеграмм, но стоимость одного слова повысилась в 169 раз
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот господин казактелекомовский функционер вам бессовестно макаронные изделия на уши присылвает! Причём очень низкого качества!

А причина очень проста.
Там где живут люди без связи телеграмма единственный способ оповещения.
Ну например заболел близкий родственник.
Но этому жадному господину не хочется напрягать свой карман, чтоб доставлять, тем более Назабрбаев не ездит по деревням где нет связи и по этой причине средства на ремонт дорог туда просто воруют, а зимой просто не чистят.

Это теперь уже давно не почтальнон Печкин, это теперь жулик Буржуйкин! :lol: :lol:

Хотя возможно он это не со зла и не с ума сошёл!
Просто смотрит на жуликов крадущих книжные магазины в городе, крадущих детские сады, на жуликов у который в детские сады и школы нужно добираться через грязевые потоки в темноте и на жуликов крадущих даже деревья с тротуаров и думает, а я чё хуже их?
:-)


[Исправлено: Серый волк, 10.12.2018 - 22:39]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 212
Пользователей: 3
Всего: 215

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх