Серый волк Re: Не поддерживаю - Абаев о принудительной подписке учителей на... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9751

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:05 Цитата: Гога:

Господин министр по городу пешком ходит? Во всех районах Костаная киоски стоят .

Господин министр поди и ведать не ведает что его слова в акунамататиях на местах совсем другим образом понимают. Но эти дежурные слова впрочем никого не обязывают.

Другое интересно.

Зачем вы киоски палите?? Вон те приезжие из акимата, которые пешком точно не ходят, сейчас прочитают и слюнями исходить будут как эти киоски у города украсть!

Недавно было абсолютно точно, написали про научно-техническую библиотеку на форуме и её чинуши у города практически сразу украли! Так они ездят мимо по и не по встречке, ничего не знают и не понимают, и если видят, то думают пиван наверное для быдла продают и хорошо!

Останутся от газетных киосков пеньки, как от деревьев!

