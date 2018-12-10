/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Не поддерживаю - Абаев о принудительной подписке учителей на газеты		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Не поддерживаю - Абаев о принудительной подписке учителей на газеты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34476
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заявил о необходимости сделать газеты более доступными для читателей, но заверил, что против принудительной подписки.
Читать новость

§ Гога
Re: Не поддерживаю - Абаев о принудительной подписке учителей на...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 381
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 10.12.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сегодня свободной продажи газет в киосках сложно найти. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33175
Господин министр по городу пешком ходит? Во всех районах Костаная киоски стоят .
Профайл

§ Vital
Re: Не поддерживаю - Абаев о принудительной подписке учителей на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже скучно одно и тоже читать про принудиловку. Если б хотели уничтожить эту тему. То давно бы уже министр рявкнул на своих замов , а те на своих и не кто бы не принуждал. А так походу все порожняк. Лицемерие , нет хуже не чего в этом мире.
Профайл

§ Серый волк
Re: Не поддерживаю - Абаев о принудительной подписке учителей на...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9751
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.12.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Господин министр по городу пешком ходит? Во всех районах Костаная киоски стоят .
Господин министр поди и ведать не ведает что его слова в акунамататиях на местах совсем другим образом понимают. Но эти дежурные слова впрочем никого не обязывают.
Другое интересно.
Зачем вы киоски палите?? Вон те приезжие из акимата, которые пешком точно не ходят, сейчас прочитают и слюнями исходить будут как эти киоски у города украсть!
Недавно было абсолютно точно, написали про научно-техническую библиотеку на форуме и её чинуши у города практически сразу украли! Так они ездят мимо по и не по встречке, ничего не знают и не понимают, и если видят, то думают пиван наверное для быдла продают и хорошо!
Останутся от газетных киосков пеньки, как от деревьев!
:lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 214
Пользователей: 3
Всего: 217

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх