Vital Флуд и оффтопик (часть 3) #14230





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6637

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:35 Цитата: maxsaf:



Согласен. У ребенка появляется с детства за кем то ухаживать. Мне лично собаки не нравятся. К меня по сей день в голове одна история, когда одна овчарка в частном доме голову отгрызла у ребенка, хозяина дома. Жутко было. У моего знакомого было это. Меня до сих пор трясет. Как так? Кормишь эту скотину а она раз, и на бросилась. На ребенка .