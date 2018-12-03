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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.18 - 00:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или перенести этот лозунг на площадь перед акиматом.
Нормально думаю будет.
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§ Медный
Флуд и оффтопик (часть 3)
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2540
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 04.12.18 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://youtu.be/J_r7uLEGKrw?t=358

ожидаем, когда у нас :lol:
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.12.18 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ожидаем, когда у нас


В части касающейся знака "Ш" - шипы, вроде ещё в прошлом году отменили, но на автомобиль можно устанавливать по желанию водителя.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.12.18 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ожидаем, когда у нас


За бороздящие космические корабли на просторах вселенной со 2 минуты 30 секунд иронично отмечено.

А что у нас?

А наши два космических аппарата вчера с калифорнийского космодрома Вандерберг (США) запустили (микроспутник «KazSTSat» и наноспутник «KazSciSat-1» на ракете-носителе «Falcon 9».
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Астана буквы на вьезде в город убрали.
Это радует.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.18 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то про атомную электростанцию разговоры замолкли.
вроде и место уже определено было.
что то пошло не так похоже.

[Исправлено: alex_60, 08.12.2018 - 10:41]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2044
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.12.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Адмирал» — «Барыс» 1:3.
третью в пустые ворота.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Максаф нас там по удаляли. На флудили походу)))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все равно, собака - неплохой подарок детворе, я считаю. Учит заботиться. Полюбому лучше стрелялок на приставках.
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Согласен. У ребенка появляется с детства за кем то ухаживать. Мне лично собаки не нравятся. К меня по сей день в голове одна история, когда одна овчарка в частном доме голову отгрызла у ребенка, хозяина дома. Жутко было. У моего знакомого было это. Меня до сих пор трясет. Как так? Кормишь эту скотину а она раз, и на бросилась. На ребенка .
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы о чём?
На месяц ребёнку этот Тузик,апосля сами выгуливать,кормить и мебель от шерсти чистить.
:lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Чё на Камчатку едим , нет? :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 3)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.12.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы уже типа насчет Тузика ссоритесь? :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 11.12.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Виталик,а можа малява не тебе была.
Вот любишь ты лепить единственного парня на деревне)))
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