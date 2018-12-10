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≡ До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уже более полусотни писем. Новогоднему волшебнику пишут дети разных возрастов из семей с разным социальным достатком. Выбрать ту детскую мечту, которую хочется исполнить, можно как на сайте, так и в самой редакции.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:12
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 23:13
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АААА.... Соррииии.... Я не хотел, вырвалось, я не продаю щенков :lol:
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Офигеть . Не не потяну.точно. такую сумму.
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