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≡ До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34475
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас уже более полусотни писем. Новогоднему волшебнику пишут дети разных возрастов из семей с разным социальным достатком. Выбрать ту детскую мечту, которую хочется исполнить, можно как на сайте, так и в самой редакции.
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§ Vital
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Папа Кристины ну купи ты своей дочки гитару. Совесть у тебя есть?
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§ kbkz1980
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогой Дед Мороз,я девочка не молодая,но хорошая и хорошенькая,весь год вела себя прилежно,стрирала-убирала-харчи готовила-нервы практически не трепала.Давно мечтаю о поездке на Камчатку,надеюсь ты меня услышешь)))
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ок.
Взамен девочка будет себя вести хорошо? Надеюсь. Послушная будет? :lol:
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§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, спросил своих, чего хотят. Зависли в раздумьях. Все есть, нечего и пожелать больше. Мне бы такое детство.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Два года назад пришел сына , пап купи пожалуйста сони плейстешн 4 , . У друзей есть у него видите ли нет . Купил. У него руки тряслись когда упаковку открывал. .
Прикол на днях . Звонит мне и говорит можно я ее продам и куплю собаку хаски. . Я в шоке. Я незнаю чё делать. Послать не могу. И отказать тоже. Пока отказал. Хотя могу ему собаку купить. А если он через год скажите нафиг она мне нужна.
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§ maxsaf
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моих есть и приставки, и собаки :-) . На днях ощенилась наша, 9 штук принесла :lol:




[Исправлено: maxsaf, 10.12.2018 - 22:43]
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 22:44
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 22:46
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:50
Комментарий удален модератором.
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§ Елена Пикельная
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 257
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 10.12.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Папа Кристины ну купи ты своей дочки гитару. Совесть у тебя есть?

Нет у Кристины папы.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 22:53
Комментарий удален модератором.
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§ maxsaf
Re: До окончания акции "НГ" "Письма Деду...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 22:59
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[quoteЕлена Пикельная:[/b]

Плохо. Если обидел кого . Извините. Я не могу купить чужим детям подарки. Свои на горбу сидят , лишние деньги им отдаю. :-(
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§ Vital
До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 23:03
Комментарий удален модератором.
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