Vital До окончания акции "НГ" "Письма Деду Морозу" остается не так много времени #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6637

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:19 Цитата: maxsaf:



Два года назад пришел сына , пап купи пожалуйста сони плейстешн 4 , . У друзей есть у него видите ли нет . Купил. У него руки тряслись когда упаковку открывал. .

Прикол на днях . Звонит мне и говорит можно я ее продам и куплю собаку хаски. . Я в шоке. Я незнаю чё делать. Послать не могу. И отказать тоже. Пока отказал. Хотя могу ему собаку купить. А если он через год скажите нафиг она мне нужна.