alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. #14394





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 drakon:

//Демократия - в действии...///



это в соседней деревне- в городе Париже, наблюдается демократия.

сколько там уже , 2000 демократов в кутузку забрали.

и желающих еще много как посмотрю.

и во всем опять видят руку.....его...

да и на новый год, в Кельне , тоже как обычно новоприбывшие

демократы будут делать дела.

это же у них уже традиция вроде.



[Исправлено: alex_60, 10.12.2018 - 13:58]