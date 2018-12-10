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≡ Мальчик из Костанайской области взял Гран-при на «Бала дауысы» и поедет в Диснейленд		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мальчик из Костанайской области взял Гран-при на «Бала дауысы» и поедет в Диснейленд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отборочных этапах конкурса, которые длились на протяжении полугода, приняли участие 3 756 детей со всего Казахстана, но право выступить в финале получили лишь 19 из них.
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§ Vital
Re: Мальчик из Костанайской области взял Гран-при на «Бала...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю тебя . Мой года два ходил на футбол. И меня пригласил , пап прийди на соревнование. ( Я не живу с ним кто не в курсе). Я пришел. Он был на высоте, для меня старался , я вижу. Грамату ему дали и медаль после игры. Все отребуты я ему купил , форму , мяч , сороконожки, буцы. Это просто не считая алиментов. Люблю его.
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