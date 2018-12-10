Vital Re: Мальчик из Костанайской области взял Гран-при на «Бала... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6616

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:16 Поздравляю тебя . Мой года два ходил на футбол. И меня пригласил , пап прийди на соревнование. ( Я не живу с ним кто не в курсе). Я пришел. Он был на высоте, для меня старался , я вижу. Грамату ему дали и медаль после игры. Все отребуты я ему купил , форму , мяч , сороконожки, буцы. Это просто не считая алиментов. Люблю его.