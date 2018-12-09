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≡ Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представительница Мексики Ванесса Понсе де Леон завоевала титул "Мисс Мира-2018". Об этом сообщается на странице конкурса красоты в Instagram. Мексиканской королеве красоты 26 лет.
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§ Vital
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не нравятся иностранные женщины. Какие то роботы. На наших посмотришь и сразу на сердце легко становится. В глаза заглянишь , а в них столько любви. ;-)
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* drakon
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
глаза заглянишь , а в них столько любви.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789631&topic_id=36309&forumid=1#789631

А жениться - не на ком... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4[/video]
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§ alex_60
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А жениться - не на ком..


Как, а Люся из магазина?
Или отказала?
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* drakon
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как, а Люся из магазина?

Молодая она слишком.
Моложе сына - моего... :lol: :oops:
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§ yudjin
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5646
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.12.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Который год чернявые побеждают... не мой любимый типаж, манекен манекеном.
За белоруску рад ! Синие глазища и минимум штукатурки... природная красота.
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§ Сергей_я
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2646
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.12.18 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
За белоруску рад ! Синие глазища и минимум штукатурки... природная красота.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33167?1544412028

согласен, намного симпатичнее как по мне. Просто в мисс мира ценят не только красоту, а еще милльон всяких качеств. Элементарно одна занималась какой-либо благотворительностью, вторая нет, но вторая красивее, но она уже ниже по рангу той, что помогает людям.
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§ maxsaf
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4


Блин, зачем я это посмотрел :lol:

[Исправлено: maxsaf, 10.12.2018 - 11:58]
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§ Vital
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

В середине клипа не плохие пышки. Кстати из личного... Они ночью более страстные чем худышки которые строят из себя принцесс))) :lol:
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§ maxsaf
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 717
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати из личного...

Где-то слыхал, как один парень на вечеринках выбирал самую страшненькую - и ни разу не разочаровался :lol:
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§ Сергей_я
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2646
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 10.12.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и ни разу не разочаровался

ну это в принципе и понятно. :lol:
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§ лимон
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 818
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.12.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, какой там состав жюри
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§ Vital
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Кстати лимон как там у тебя на лично фронте? Ну после развода своего, ты же на всеобщее обозрение сам кинул инфу. Если чё у меня есть две девушки которые хотят замуж. Правда деревенские , ну тут только плюс. Хозяйственные. Одна худышка, друга пышка. Могу познакомить. )))
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§ лимон
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 818
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.12.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
которые хотят замуж


да я пока пас :-) похолостякую до весны, там видно будет ;-)
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