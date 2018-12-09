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Куратор темы: drakon
§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, возможно - займёт, в 2021 году, когда
Мутти - уйдёт,ей исполнится 67 лет,
пенсионный возраст у нас...

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789627&topic_id=25576&forumid=2#789627


Вероятность большая, Аннегрет всего 56 лет, пока партию возглавлять будет, в 2021 году ей будет 59, А.Меркель партией руководила 18 лет.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, с Праздником вас. 2 Адвентом.

Вас поздравляю - Я, Колотун Ага и Колотун
Бала... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты слева что ли?
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, возможно - займёт,


зачем ты это написал?
лучше бы не писал.
почему- подумай.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
зачем ты это написал?

Алекс, у нас уже месяца 3-4 об этом - говорят.
Это на Русском ТV, говорят 3-4 дня.
А ты смотришь,устаревшие новости... :-o
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты слева что ли?

Неее, ещё - левей... ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же написал-подумай.
А ты не понял судя по ответу.
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§ Kairat stayer
Моя Деревенька и её окрестности.
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
у нас уже месяца 3-4 об этом - говорят.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789656&topic_id=25576&forumid=2&1544412209


Истинная демократия в действии, во имя всех партии и слоёв населения.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
drakon:
//Демократия - в действии...///

это в соседней деревне- в городе Париже, наблюдается демократия.
сколько там уже , 2000 демократов в кутузку забрали.
и желающих еще много как посмотрю.
и во всем опять видят руку.....его...
да и на новый год, в Кельне , тоже как обычно новоприбывшие
демократы будут делать дела.
это же у них уже традиция вроде.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2018 - 13:58]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
количество демократов прибывает.

///Движение поездов в Германии практически остановилось. Железнодорожники объявили забастовку с 5 с 9 утра
Если руководство Deutsche Bahn не пойдет на уступки, то железнодорожники грозят "остановить" Германию на существенно больший срок//
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс,Германию не остановишь. Автобусы ходят,45 милн.машин.
Как нибудь переживем, тем более я никуда не собираюсь... 8-) :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был у вас один демократ, в синей футболке.
Освободился уже?... :lol:
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