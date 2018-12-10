alex_60 Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах #22





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2040

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:24 Цитата: Vital:

Чё этим министрам ещё нужно от меня? Ключи от квартиры может ещё оформить?





похоже. даже умные часы с симкой надо регистрировать.

но что то говорит о том что все это на 2020 перенесут.

у нас же как ни какой вопрос -все переносят на 2020 год.