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≡ Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на то, что из 26 миллионов устройств по IMEI-коду зарегистрировано только 14 миллионов, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что люди не останутся без связи в новогоднюю ночь.
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§ alex_60
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Спасибо. Полная инфа.


она во всех точках,салонах, на всех углах.
а уж про интернет и говорить нечего.
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* drakon
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а уж про интернет и говорить нечего.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789701&topic_id=36313&forumid=1#789701

Алекс, что закрывают? Вам - интернет... :-o
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§ Vital
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Алекс друг. Я редко брожу по городу , потому и спросил. Постоянно в командировках.
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* drakon
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я никак не могу - понять.
Какое отношение к телефону-
имеет налоговый номер?... :lol:
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§ Vital
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Да и в инете специально искать инфу, мне лень. Я купил телефон официально не на базаре где то, у цыган. А в офисе с совсеми положенными доками. Все по честному. Чё этим министрам ещё нужно от меня? Ключи от квартиры может ещё оформить?
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§ alex_60
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
редко брожу по городу , потому и спросил.


короче посылай на 6914 сообщение со своим инн. и все.
потом проверь *835# позвонить, и все будет хорошо.
а можно только *835#, наверняка у тебя регистрация уже есть.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2018 - 13:20]
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§ Vital
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спецом не буду оформлять. Регать телефон. Посмотрю че они мне скажут. За что они меня заблокируют. Потом расскажу. Чек у меня остался . Оформляли как положено. Меня лично не кто не предупреждал , что нужно регать телефон. Кроме как Юджин правильно сказал. Рекламы рухнамы в городе не чё не вижу.
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§ alex_60
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чё этим министрам ещё нужно от меня? Ключи от квартиры может ещё оформить?


похоже. даже умные часы с симкой надо регистрировать.
но что то говорит о том что все это на 2020 перенесут.
у нас же как ни какой вопрос -все переносят на 2020 год.
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§ alex_60
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Спецом не буду оформлять. Регать телефон.


да он у тебя на 100 процентов зарегистрирован. на тебя.
если в салоне брал.
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§ alex_60
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2040
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.18 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
имеет налоговый номер?...


это номер, к которому привязано все твое досье в этой жизни.
заходишь по нему , и видишь всю свою подноготную.
когда родился, когда женился. банковские счета и депозиты,
сроки действия паспорта, удостоверения личности, прав водительских.
недвижимость во владении, автомобили.
склоько на пенсионном и так далее и тому подобное.
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* drakon
Все переживают, но так и не регистрируют - Абаев об IMEI-кодах
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и так далее и тому подобное.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789713&topic_id=36313&forumid=1#789713

Демократия - в действии... :lol:
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