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§ NG.kz
Разве по вечерам? - Абаев о проблемах с доступом в Facebook
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34469
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил казахстанских пользователей, что его ведомство не имеет никакого отношения к проблемам с доступом к соцсети Facebook.
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* drakon
Re: Разве по вечерам? - Абаев о проблемах с доступом в Facebook
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15316
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ооо, уже и фейсбук - отключают?... :lol:
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§ Vital
Re: Разве по вечерам? - Абаев о проблемах с доступом в Facebook
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.12.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг тоже не кто не заблокировал. Вывод? Какой?
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