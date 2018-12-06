Серый волк Re: Организация свадебных генералов #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9745

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:47 Клоуны шикарные!

Поржал!

Почемуто папуасы и стеклянные бусы вспомнились.

А нет ли где списка отоварившися этими "бусами" местных клоунов?

Ну типа должны же люди хмурой зимой поржать над идиотами.



Да и вообще, может ходит по городу выдающийся человек, герой всего и вся, и почетный имени всего, у которого титулов на семь строчек текста, а мы и не знаем.

Я в данном случае даже не об акимах. С ними и так все понятно.