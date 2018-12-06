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§ NG.kz
Организация свадебных генералов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.12.18 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коммерческая организация ТОО «Общественная награда», уже несколько лет продающая имущим казахстанцам учрежденные ею же ордена, привлекла для их вручения специалиста. Как выяснила «НГ» - генерала организации CIPDH, за которой уже давно закрепилась слава лже-дипломатов.
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§ Гога
Организация свадебных генералов
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.12.18 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
*ему присвоено звание «Ғасыр Адамы» (человек века)*

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=646&storyid=24856 Это действительно супер круто ! Да и руководитель пресс- службы хороша ! А в принципе - безобидные люди , со своим бзиком в голове .

[Исправлено: Гога, 05.12.2018 - 23:14]
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§ Серый волк
Re: Организация свадебных генералов
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9745
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.12.18 - 03:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоуны шикарные! :lol:
Поржал! :lol:
Почемуто папуасы и стеклянные бусы вспомнились.
А нет ли где списка отоварившися этими "бусами" местных клоунов? :lol:
Ну типа должны же люди хмурой зимой поржать над идиотами. :lol:

Да и вообще, может ходит по городу выдающийся человек, герой всего и вся, и почетный имени всего, у которого титулов на семь строчек текста, а мы и не знаем.
Я в данном случае даже не об акимах. С ними и так все понятно. :-)
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§ maxsaf
Re: Организация свадебных генералов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Международной академии психологии и парапсихологии им. М. Нострадамуса Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=646&storyid=24856#789340

Ее же переименовали вроде в Межгалактическую академию паранормальных явлений им. Ф.Малдера. :lol:
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§ Menden1968
Re: Организация свадебных генералов
Menden1968


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.18 - 05:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.......обещаю больше в цирк ходить не буду.....если захочу посмотреть клоунаду то зайду сюда....
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§ Vital
Re: Организация свадебных генералов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно новость понял? Если у меня будет лишние 1 750 000. То я могу обратится в это ,тоо. И меня официально наградят медалью почетный гражданин ?)))
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§ alex_60
Организация свадебных генералов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.12.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
И меня официально наградят медалью почетный гражданин ?)))


похоже генеральский костюм и фуражка с кокардой тоже входят в эту сумму.

[Исправлено: alex_60, 08.12.2018 - 10:13]
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§ maxsaf
Re: Организация свадебных генералов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.12.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я правильно новость понял?

Нет. :-) Наоборот, открываешь ТОО, заказываешь побрякушки в китае по три рубля пучок, и толкаешь их "почетным" по полтора ляма :lol:
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§ Kairat stayer
Re: Организация свадебных генералов
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 473
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.12.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если действительно не являются представители ООН, тогда их деятельность нужно прикрыть, то есть закрыть.
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§ Артем Марусич
Организация свадебных генералов
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 80
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 08.12.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Если действительно не являются представители ООН, тогда их деятельность нужно прикрыть, то есть закрыть.

- Указанная в запросе организация не является агентством или специализированным учреждением ООН, - сообщил в ответе на запрос "НГ" председатель комитета международной информации МИД РК Талгат ЖУМАГУЛОВ.

[Исправлено: Артем Марусич, 08.12.2018 - 18:03]
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§ Vital
Re: Организация свадебных генералов
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

В принципе это идея! Можно легко составить конкуренцию им. Открыть ТОО, закупить безделушки , сувенирки, напичатать граматки. Найти в инете всех бизнесменов области и разослать письма о приглашение на вручение медалей " почетный человек Костанайской области" . В чем скажите конкуренция? В сумме, зарядить по меньше. Пол ляма где то. ))) Думаю хватит. С каждого по чу- чуть . Не надо на первых шагах бизнеса наглеть. . :lol:
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§ таноми52
Re: Организация свадебных генералов
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не надо на первых шагах бизнеса наглеть. .

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=646&storyid=24856#789616



Этот бизнес слизали с аналогичного заграничного, который проник даже в СССР в последние годы его существования. Как мне рассказывали, в конце 80-х в различные организации Кустаная приходили письма от, якобы международной организации, имеющей право признавать "лучшими" в своём деле и награждать за это всякими выдуманными "международными" наградами. Естественно, надо было заплатить...
Оказывается, этот бизнес благополучно процветает и уже имеет национальных последователей!
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§ alex_60
Организация свадебных генералов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
В принципе это идея!

таких идей кучу можно придумать.
например.
Почетный гражданин планеты Марс.
атрибуты:
вручается кусочек породы с планеты Марс.
фото на Марсе .
в окружении марсиан.
размер два на три в позолоченной раме.
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§ таноми52
Организация свадебных генералов
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Креативные люди много чего могут придумать. Например, ​ Дэннис Хоуп (США) создал Лунное посольство и выручил $11 млн от продажи внеземной недвижимости. Четыре м2 лунной земли можно приобрести за $19,99, $1,51 на уплату планетных и лунных налогов и $2,50 за копию официального свидетельства о праве собственности.Каждый купивший участок на Луне может получить несколько видов документов (иногда за отдельную плату): «Свидетельство о собственности»,
Лунную Конституцию», «Карту Луны» и «Лунный паспорт». Так что фраза "Я подарю тебе Луну" имеет реальное основание.
А всему виной развод, после которого он оказался в долгах, как в шелках.Пришлось пошевелить мозгами, как из них выбраться. :-)
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§ сайлау курманов
Re: Организация свадебных генералов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2966
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.12.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне даром не нужны их медали и грамоты, а если ктото покупает их за бешенные деньги , пусть развлекаются. Это их дело, хотя со стороны как то смено
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