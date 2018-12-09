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§ NG.kz
Первый мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» поставили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановка осуществлена силами артистов ансамбля украинской песни «Лира» и ансамбля славянской и казачьей песни «Раздолица», которые сразу отметили в разговоре с корреспондентом «НГ», что «поставили мюзикл свой, доморощенный, но зато душевный».

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§ таноми52
Re: Первый мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки»...
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ай да славяне! Местная самодеятельность, похоже, может за пояс и профессионалов заткнуть!
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§ CrazyBeaver
Re: Первый мюзикл по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки»...
CrazyBeaver


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Сообщений: 128
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 09.12.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не "Серватинская", а "Славинская". Совсем уже обленились. Зато критиковали, как будто театр Вахтангова постановку делал.
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