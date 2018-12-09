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≡ Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представительница Мексики Ванесса Понсе де Леон завоевала титул "Мисс Мира-2018". Об этом сообщается на странице конкурса красоты в Instagram. Мексиканской королеве красоты 26 лет.
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§ Vital
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне не нравятся иностранные женщины. Какие то роботы. На наших посмотришь и сразу на сердце легко становится. В глаза заглянишь , а в них столько любви. ;-)
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§ drakon
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
глаза заглянишь , а в них столько любви.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789631&topic_id=36309&forumid=1#789631

А жениться - не на ком... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/Xrp0zJZu0a4[/video]
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§ alex_60
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А жениться - не на ком..


Как, а Люся из магазина?
Или отказала?
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§ drakon
Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Как, а Люся из магазина?

Молодая она слишком.
Моложе сына - моего... :lol: :oops:
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§ yudjin
Re: Девушка из Мексики стала "Мисс Мира-2018"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5644
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.12.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Который год чернявые побеждают... не мой любимый типаж, манекен манекеном.
За белоруску рад ! Синие глазища и минимум штукатурки... природная красота.
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