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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 34465
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Существуют две истории. Одна - для массового употребления, для народа. Это героическая мифология. Ярким примером этого и является статья президента. Но есть и другая история, история для меньшинства, которому дорога истина.
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§ Taranowskiy
Re: Николай ВОРОНИН: Переписанная история
Taranowskiy


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 02.12.18
Отправлено: 09.12.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Известно, что историю пишут власти.
===============================================
Статья написана смело. Это её бОльшее
достоинство. Однако посыл приведённой
цитатой ложный. Напомню, что имеют место
значительные искажения истории, например,
археологами. В истории Египта каждый
учёный выдавал свои открытия максимально
значимыми. Для этого исторические события
максимально растягивались по времени. Это
привело к вымышленным фараонам, погребениям.
Теперь с Китайской стеной. Туристам показывают
новострой, а там где развалины старины, нога
туриста не ступит. Здесь история бизнес проект.
История "под правителя" давно известна. Никто
её серьёзно не принимает. Хуже когда учёные
её умышленно искажают. Остаётся надеяться,
что со временем появятся достижения физиков,
биологов, которые позволят объективно описать
наше историческое прошлое. В какой-то это уже
происходит. 8-)
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§ КГСПС
Re: Николай ВОРОНИН: Переписанная история
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.12.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они отметили - если у историков в те времена появлялось альтернативное мнение, все решалось статьей в газете «Правда». Согласен. Но ведь и сейчас все решается статьей президента.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33142 Точно. Он солирует, свита на подпевках и подтанцовке.
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§ bgb
Re: Николай ВОРОНИН: Переписанная история
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4174
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 09.12.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тоже помню, как в школе нас учили, что до появления руси на земле ничего и никого не было. вокруг были ничьи земли, населенные никеми.
как только появилась русь, так сразу появилась жизнь на земле.)))
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§ КГСПС
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 09.12.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:

Когда и в какой школе, если не секрет? Может учителя не те были. 1971-1981, Рудный, школа 13. Такого, как вы преподносите, близко не было.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
1971-1981, Рудный, школа 13. Такого, как вы преподносите, близко не было.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789625&topic_id=36308&forumid=1#789625

1959 - 1969 годы. В Новоильиновской школе,
Тарановского района, нас учили, что вначале
были какие то Неандертальцы,Краманьонцы.
Но никто не говорил, что это была - Русь.
В учебниках были какие то рисунки-
Черепов,скелетов, это что - помню... :lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Переписанная история
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "И так во всем".


Ербол Курманбаев сильно об этом сказал:"Замалчивание нарастающей мифологизации казахской истории приведет к тому, что глупая, поверхностная фальсификация даст рано или поздно повод всему миру смеяться над казахами... Понятно, что у нас привыкли фальсифицировать выборы, фальсифицировать достижения, фальсифицировать жизнь. Но нельзя давать возможность кому бы то ни было наживаться на мифологизации истории. Потому что история должна быть честной, какой бы драматичной она ни была. Пусть где-то казахский народ в историческом плане что-то теряет от правдивого подхода и выглядит не так победоносно. Однако если не будет честной истории, то не будет национальной истории и честного подрастающего поколения. Если мы со своим враньем полезем в будущее, и при этом детей своих заразим этим враньем, то что мы можем ждать от них? Зачем нам нужны эти фальшивые идеалы, фальшивые мифические имена, фальшивые тропы в прошлое? Так давайте же, не будем пачкать историю! Все должно быть так, как было на самом деле. И тогда выяснится само собой, что казахи в истории человечества занимали не последнее место. Нам не нужна мифическая слава. Нам не нужны мифические герои, не нужна фальсификация истории, фальсификация жизни."
/www.contur.kz/node/996
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 713
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:я тоже помню, как в школе нас учили, что до появления руси на земле ничего и никого не было.

Брехня, с киргизов всё началось :lol:

https://youtu.be/dzD-id6e-_E

[Исправлено: maxsaf, 09.12.2018 - 16:13]
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2028
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что, Черное море и пирамиды тоже дело рук......
придется поверить на слово.
правда кое то обидится.
они вроде это место застолбили.

[Исправлено: alex_60, 09.12.2018 - 17:05]
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Переписанная история
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.12.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Брехня, с киргизов всё началось

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=33142


Интересно, как им удалось взять ДНК у Адама?
:lol: :lol: :lol:
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§ Taranowskiy
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
Taranowskiy


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 02.12.18
Отправлено: 09.12.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как только появилась русь, так сразу
появилась жизнь на земле.
==============================================
В школах о Руси изучали вариант написанный
импортированных немецких учёных
по указанию Папского престола во времена
Екатерины II. В высшей степени кастрированный
и низведённый до уровня первобытного племени.
Реальная история начала появляться сегодня по
результатам раскопок. Например, Кастёнки,
ставшие мировой исторической сенсацией.

Цитата из русофобского коммента с низким
уровнем образования и знаний зарубежной
современной истории.
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§ Taranowskiy
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
Taranowskiy


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 02.12.18
Отправлено: 09.12.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нам не нужны мифические герои, не нужна фальсификация истории, фальсификация жизни." Источник:
==============================================
"Нам" - это кому? Пост непрерывно заостряет внимание на том, что историю (мифы) пишут и переписывают под политику. А политика, самое грязное занятие в Мире. Грязное не в том смысле, как у трактористов.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
они вроде это место застолбили.

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789644&topic_id=36308&forumid=1#789644

Порошенко сказал, что Чёрное море-
выкопали древние укры... :lol: :oops:
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§ Taranowskiy
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
Taranowskiy


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 02.12.18
Отправлено: 09.12.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1959 - 1969 годы. В Новоильиновской школе
===============================================
А в Новоильиновке остался кто? Потому как от
немцев Нагелей, до хохлов Лихограев - все свалили
в Германию.
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: Переписанная история
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 15310
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.18 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Taranowskiy:
А в Новоильиновке остался кто?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789650&topic_id=36308&forumid=1#789650

Нет, никого не осталось...
Но бабушки меня ещё - помнят... :lol: :oops:
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