Kairat stayer Моя Деревенька и её окрестности. #14386





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Регистрация: 28.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 15:21 Цитата: drakon:

Да, возможно - займёт, в 2021 году, когда

Мутти - уйдёт,ей исполнится 67 лет,

пенсионный возраст у нас...



Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=789627&topic_id=25576&forumid=2#789627 Да, возможно - займёт, в 2021 году, когдаМутти - уйдёт,ей исполнится 67 лет,пенсионный возраст у нас...Источник:



Вероятность большая, Аннегрет всего 56 лет, пока партию возглавлять будет, в 2021 году ей будет 59, А.Меркель партией руководила 18 лет.