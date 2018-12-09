таноми52 Re: Николай ВОРОНИН: Переписанная история #6





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Регистрация: 08.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 14:58 Цитата: "И так во всем".





Ербол Курманбаев сильно об этом сказал:"Замалчивание нарастающей мифологизации казахской истории приведет к тому, что глупая, поверхностная фальсификация даст рано или поздно повод всему миру смеяться над казахами... Понятно, что у нас привыкли фальсифицировать выборы, фальсифицировать достижения, фальсифицировать жизнь. Но нельзя давать возможность кому бы то ни было наживаться на мифологизации истории. Потому что история должна быть честной, какой бы драматичной она ни была. Пусть где-то казахский народ в историческом плане что-то теряет от правдивого подхода и выглядит не так победоносно. Однако если не будет честной истории, то не будет национальной истории и честного подрастающего поколения. Если мы со своим враньем полезем в будущее, и при этом детей своих заразим этим враньем, то что мы можем ждать от них? Зачем нам нужны эти фальшивые идеалы, фальшивые мифические имена, фальшивые тропы в прошлое? Так давайте же, не будем пачкать историю! Все должно быть так, как было на самом деле. И тогда выяснится само собой, что казахи в истории человечества занимали не последнее место. Нам не нужна мифическая слава. Нам не нужны мифические герои, не нужна фальсификация истории, фальсификация жизни."

/www.contur.kz/node/996