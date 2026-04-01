Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 01.04.26 - 18:26
- Она писала моему мужу, что прям сейчас из Южного отдела выезжают за мной в психушку, - заявила потерпевшая. - Когда я сказала, что выйду в эфир, у меня в тот же день нашли и забрали телефон. Меня из психушки не отпускали.
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 01.04.26 - 18:26
В этом деле все шикарно. Надо крутить до победного конца. И на границу надо проехать, вагончик тот проверить, а то что это за нелегальные валютные операции.
[Исправлено: maxsaf, 02.04.2026 - 21:34]
[Исправлено: maxsaf, 02.04.2026 - 21:34]
Re: Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса...
Отправлено: 01.04.26 - 18:27
Ну тут уже явное ОПГ.
Почему они напрямую ей не передавали? - спросила судья.
- Я же в группе написала про обмен. Они мне писали. Потом, когда я брала у них деньги, я говорила, что не я этим занимаюсь, что ваши деньги придут - я их отдам.
- Я же в группе написала про обмен. Они мне писали. Потом, когда я брала у них деньги, я говорила, что не я этим занимаюсь, что ваши деньги придут - я их отдам.
Ну тут уже явное ОПГ.
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 02.04.26 - 20:11
Мутная история, не сильно я верю "потерпевшей". Деньги брала, хотя "этим не занимается", в психиатрическую больницу никто без добровольного согласия или по предписанию врача, в случае необходимости, не помещается. В 2019- отказалась, в 2025-ом согласилась??? Создаётся ощущение, что сама в доле была. Но когда поняла, что влила в "систему" денег больше, чем от доли получить сможет, решила спрыгнуть. Да поздно, клубочек хороший- знатный получился. Теперь этот клубочек, по полной развязать нужно. Что бы и "крышу" за уши притянуть, да и другим не повадно было. Знатная разборка получится!
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 02.04.26 - 23:51
Наверно это должно было ещё следствие делать. А так то хорошая команда следаков за 10 мин может найти деньги. Хотя может и нашли)
конца. И на границу надо проехать, вагончик тот проверить
конца. И на границу надо проехать, вагончик тот проверить
Наверно это должно было ещё следствие делать. А так то хорошая команда следаков за 10 мин может найти деньги. Хотя может и нашли)
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 02.04.26 - 23:56
Да это мелкая рыбка. Малёк. Там рядом с надеждой человекка 3-4 должны сидеть крупных карасей. Тогда полюбому был бы срок лет 10 каждому.
Просто так выгодно одной тянуть. А, че маленькие дети. Пожалеют. Дадут условку. Поделятся деньгами и всё в ажуре будет.
Ну тут уже явное ОПГ.
Ну тут уже явное ОПГ.
Да это мелкая рыбка. Малёк. Там рядом с надеждой человекка 3-4 должны сидеть крупных карасей. Тогда полюбому был бы срок лет 10 каждому.
Просто так выгодно одной тянуть. А, че маленькие дети. Пожалеют. Дадут условку. Поделятся деньгами и всё в ажуре будет.
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 02.04.26 - 23:58
Кстати смотрите какие дельные советы адвокаты дают. Если не хочешь в тюрьму загременть, надо косить в нашей психушке. Так что матайте на ус)
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 03.04.26 - 00:28
Главное, чтобы сами на себя не вышли в итоге
А так то хорошая команда следаков за 10 мин может найти деньги. Хотя может и нашли)
А так то хорошая команда следаков за 10 мин может найти деньги. Хотя может и нашли)
Главное, чтобы сами на себя не вышли в итоге
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 03.04.26 - 00:29
Это наверное они форум сломали, что ошибка bad gateway теперь выходит
Там рядом с надеждой человекка 3-4 должны сидеть крупных карасей.
Там рядом с надеждой человекка 3-4 должны сидеть крупных карасей.
Это наверное они форум сломали, что ошибка bad gateway теперь выходит
Об использовании психбольницы для сокрытия от допроса заявила потерпевшая в деле о хищении 500 млн тенге в суде Костаная
Отправлено: 03.04.26 - 00:33
Туда тоже надо следакам проехать. Судья должен на доследование отправить, все мутные дела разворошить.
Если не хочешь в тюрьму загременть, надо косить в нашей психушке. Так что матайте на ус)
Если не хочешь в тюрьму загременть, надо косить в нашей психушке. Так что матайте на ус)
Туда тоже надо следакам проехать. Судья должен на доследование отправить, все мутные дела разворошить.
