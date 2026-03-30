≡ «С помощью ИИ улицу превратили...» - аким Костаная об ответственности за картинки в соцсетях
 
 
NG.kz
20.12.07
53760
«С помощью ИИ улицу превратили...» - аким Костаная об ответственности за картинки в соцсетях
Отправлено: 30.03.26 - 21:12
Вопрос о сгенерированном видео с улицы Дощанова областного центра сегодня, 30 марта, даже вынесли на аппаратное совещание. Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ был возмущен и расценил видео как недостоверную информацию.
* vofkakst
22.06.15
2280
Отправлено: 30.03.26 - 21:12
Кстати, это недостоверная информация, по идее это наказуемое деяние.

А то, что автобусное сообщение именно оптимизировано (а не загублено) - это тоже недостоверная информация.

То, что у нас есть программа именно озеленения (а не бестолкового распила пока еще живых оставшихся деревьев) - это тоже недостоверная информация.

То, что табло обменных пунктов убрали из-за того, что они "отвлекают водителей от управления транспортом" - тоже недостоверная информация.

Стоит задуматься...
§ olegggon
01.07.11
1457
Отправлено: 30.03.26 - 21:55
Герцена вся в трещинах уже несколько лет. В том году начали заделывать когда уже морозы начались, бросили. Киевская тоже самое .Складская вообще ужас. Список можно продолжать бесконечно, и так каждый год. Дороги делают только ради освоения денег.
* vofkakst
22.06.15
2280
Отправлено: 30.03.26 - 23:03
olegggon:
Дороги делают только ради освоения денег.

Если сделать дороги хорошо - дорожники останутся без работы на несколько лет. Ну а там всякие вытекающие.. Точнее оттекающие)))
§ Карачун
23.04.23
2156
Отправлено: 31.03.26 - 06:55
vofkakst:
Если сделать дороги хорошо - дорожники останутся без работы на несколько лет

в костанайской области 4 или 5 дорожностроительных организаций, на всю область. О каком "без работы" вы говорите?
* vofkakst
22.06.15
2280
Отправлено: 31.03.26 - 08:49
Карачун:
О каком "без работы" вы говорите?

После нормального ремонта дорог НЕ требуется повторный на следующий год. И хорошим градоначальникам это не будет в открытие. Но у нас бе все не так - один год - "реконструкция", на следующий - "давайте столбы поменяем", еще через год - брусчатку, а на следующий - бордюры. А там уже и асфальту хана) вот и получается, что разом и хорошо у нас делать не умеют. Тротуары - тоже слабое место. За такие волны из брусчатки любому подрядчику должны отказывать в принятии работ, но только не у нас
§ ОГПУ
02.02.22
630
Отправлено: 31.03.26 - 08:57
Не знаю что там с ИИ, но помню Костанайскую область ещё 90х годов, нормальные, опрятные дороги были везде, села, райцентры целые, сейчас по области руин полно, общее восприятие окружающей действительности лично на меня оказывает УДРУЧАЮЩЕЕ впечатление, и самолюбование и бровада чиновников лично мне непонятна, ну думаю дефицит бюджета немного собьёт спесь и гонор
§ Карачун
23.04.23
2156
Отправлено: 31.03.26 - 09:48
vofkakst:
После нормального ремонта дорог НЕ требуется повторный на следующий год

Да, только как это опровергает мою мысль?
Одна организация потянет 3, ну максимум 4 капитальных ремонта за сезон. Среднего ремонта конечно больше, но и тут возможности ограничены. Это ещё не учитывая протяженных типа абая, которые за год фиг починишь. То есть за год 15-20 дорог. За условные 10 лет 150 дорог. Я так думаю их в одном вашем костанае больше. То есть пока починишь всю область, лет 50 пройдет. А уж за это-то время все прежде сделанные снова будут нуждаться в починке. Так что я с вами не согласен. Даже если делать прямо всё классно "без работы" дорожники не останутся. Просто работать будут не на одних и тех же улицах а на разных и в разных населенных пунктах.
Другой вопрос дадут ли денег на те "разные" улицы где-нибудь на захолустной окраине.
* abaika95
Казахстан,Костанай
05.03.19
18448
Отправлено: 31.03.26 - 09:49
С помощью ИИ улицу Дощанова во что превратили, смотрите... Ну разве такое есть у нас? - сказал он

лучше такие темы не поднимать
иначе сейчас весельчаки начнут усиленно искать все огрехи и выставлять причем в очень хорошем освещении, подкрашеное под студийное фото чтобы усилить эффект
лучше уж пусть дальше с ИИ балуются все кто сведущ в этом вопросе все поняли что это визуализирвоаная каритнка
* vofkakst
22.06.15
2280
Отправлено: 31.03.26 - 09:58
ОГПУ:
нормальные, опрятные дороги

А город-то какой зелёный был... После дождя легкие насыщались. А сейчас - одна брусчатка, пыль, бетон, песок и стекло. На зубах скрипит песок, от зеркальных стеклопакетов при отсутствии тени от деревьев - буквально слепнешь. Кислорода в городе не осталось. Но чиновники рапортуют о современном городе с мощной эстетической составляющей. Как бы смешно это не звучало. Из кабинетов наверно так оно и выглядит, но в реальности - не так все радужно
§ Vit
09.02.12
17544
Отправлено: 31.03.26 - 10:19
abaika95:
все поняли что это визуализирвоаная каритнка

Не вводите людей в заблуждение. Где вы тут увидели визуализированную картинку?
Фото абсолютно реально. Технологии ИИ не были использованы. Это чётко видно)
§ ACROS
16.11.19
8972
Отправлено: 31.03.26 - 12:50
vofkakst:
табло обменных пунктов убрали из-за того, что они "отвлекают водителей от управления транспортом"


Светящую рекламу, которая ненавязчиво, но настойчиво БЪЁТ в глаза водителю- тоже тогда, по ЛОГИКЕ властей, нужно УБРАТЬ.
Например, в г. Рудном на центральной площади, или в том же Рудном- на выезде в сторону Тобола, возле мечети.
§ ACROS
16.11.19
8972
Отправлено: 31.03.26 - 12:54
ОГПУ:
ну думаю дефицит бюджета немного собьёт спесь и гонор


Какой дефицит:- не ОСВОЕНО, по результатам аудита, целых 19 ярдов тенге областного бюджета; только на одной больнице УКРАДЕНО почти 2 ярдов тенге- и таких примеров - как говаривал Мишка Горбачёв- ГРОМАДЪЁ.
§ Гога
Краснодар
06.07.18
12345
Отправлено: 31.03.26 - 15:38
[Исправлено: Гога, 31.03.2026 - 13:48]

[Исправлено: Rexyn, 31.03.2026 - 16:04]
§ Гога
Краснодар
06.07.18
12345
Отправлено: 31.03.26 - 15:46
