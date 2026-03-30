вода талая и дождевая не уходит с дороги по нескольким причинам уклон дорожного покрытия-асфальта в сторону тротуара и ей некуда деваться. Тротуар уложен выше асфальтового полотна

Цитата:О, сколько нам открытий чудных...Это нормальная практика, вода отводится с проезжей части от середины к краям. Дальше либо через ливнестоки "за борт" либо за счет продольного уклона на другую проезжую часть и там уже в ливнестоки. Но она ВСЕГДА во время интенсивного таяния снега или сильного ливня будет скапливаться на какое-то продолжительное или не очень время вдоль бордюра. Это нормально!!!Просто и водителям и пешеходам нужно жить здесь и сейчас а не в телефонах и мечтах, смотреть по сторонам и дружить с головой. Там умозаключение-то не сложное - "если есть скопление воды то достаточно высока вероятность что брызги из под колес полетят в сторону тротуара", и выводы столь же примитивные - одним нужно идти вдоль дальнего от проезжей части края тротуара или вовсе выбрать другой маршрут, а вторым сбавлять скорость на участках где брызги могут попасть на пешехода. Как бы ни...чего сложного.