«С помощью ИИ улицу превратили...» - аким Костаная об ответственности за картинки в соцсетях
Отправлено: 30.03.26 - 21:12
Вопрос о сгенерированном видео с улицы Дощанова областного центра сегодня, 30 марта, даже вынесли на аппаратное совещание. Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ был возмущен и расценил видео как недостоверную информацию. Читать новость
Герцена вся в трещинах уже несколько лет. В том году начали заделывать когда уже морозы начались, бросили. Киевская тоже самое .Складская вообще ужас. Список можно продолжать бесконечно, и так каждый год. Дороги делают только ради освоения денег.
После нормального ремонта дорог НЕ требуется повторный на следующий год. И хорошим градоначальникам это не будет в открытие. Но у нас бе все не так - один год - "реконструкция", на следующий - "давайте столбы поменяем", еще через год - брусчатку, а на следующий - бордюры. А там уже и асфальту хана) вот и получается, что разом и хорошо у нас делать не умеют. Тротуары - тоже слабое место. За такие волны из брусчатки любому подрядчику должны отказывать в принятии работ, но только не у нас
Не знаю что там с ИИ, но помню Костанайскую область ещё 90х годов, нормальные, опрятные дороги были везде, села, райцентры целые, сейчас по области руин полно, общее восприятие окружающей действительности лично на меня оказывает УДРУЧАЮЩЕЕ впечатление, и самолюбование и бровада чиновников лично мне непонятна, ну думаю дефицит бюджета немного собьёт спесь и гонор
vofkakst: После нормального ремонта дорог НЕ требуется повторный на следующий год
Да, только как это опровергает мою мысль? Одна организация потянет 3, ну максимум 4 капитальных ремонта за сезон. Среднего ремонта конечно больше, но и тут возможности ограничены. Это ещё не учитывая протяженных типа абая, которые за год фиг починишь. То есть за год 15-20 дорог. За условные 10 лет 150 дорог. Я так думаю их в одном вашем костанае больше. То есть пока починишь всю область, лет 50 пройдет. А уж за это-то время все прежде сделанные снова будут нуждаться в починке. Так что я с вами не согласен. Даже если делать прямо всё классно "без работы" дорожники не останутся. Просто работать будут не на одних и тех же улицах а на разных и в разных населенных пунктах. Другой вопрос дадут ли денег на те "разные" улицы где-нибудь на захолустной окраине.
лучше такие темы не поднимать иначе сейчас весельчаки начнут усиленно искать все огрехи и выставлять причем в очень хорошем освещении, подкрашеное под студийное фото чтобы усилить эффект лучше уж пусть дальше с ИИ балуются все кто сведущ в этом вопросе все поняли что это визуализирвоаная каритнка
А город-то какой зелёный был... После дождя легкие насыщались. А сейчас - одна брусчатка, пыль, бетон, песок и стекло. На зубах скрипит песок, от зеркальных стеклопакетов при отсутствии тени от деревьев - буквально слепнешь. Кислорода в городе не осталось. Но чиновники рапортуют о современном городе с мощной эстетической составляющей. Как бы смешно это не звучало. Из кабинетов наверно так оно и выглядит, но в реальности - не так все радужно
