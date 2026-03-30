Проект «Народный гаишник»: Арматура торчит из асфальта на...

Отправлено: - 15:46

Перекресток Ленинградской-Рудненской, с 2х сторон пешеходный переход для учеников школы отгорожен нестандартными "лежачими полицейскими", с обеих сторон знаки предупреждение о снижении скорости на дороге и наличие детей на них- нестандартные, распечатаны на цветном принтере , на баннере, выцвели, даже цифр ограничений скорости не видать. На знаках, с обратной стороны, которые предупреждают о наличии искусственных препятствий (что должно быть по ГОСТу для дорожных знаков)- отсутствует табличка об изготовителе, из какого материала сделан, когда установлен. Поэтому для оспаривания водителями любой ситуации в этом месте можно ссылаться на то, что ВСЕ знаки, установленные здесь- не по ГОСТу, поэтому требования их исполнения всеми водителями- НЕ ЗАКОННЫ