Re: «Какая же это инклюзия?!» - Министерство транспорта ответило...

Цитата:///введен мораторий на выделение средств на новые инициативы в социальной сфере при планировании бюджета.//



Раньше при Союзе, в партийных изданиях, такая статья вышла бы( если бы ещё и вышла) под рубрикой: - "...гримассы капитализма....



С одной стороны: - ..жить стали ЛУЧШЕ ( это по утверждениям гос.чиновников и проправительственных СМИ) - медийная зарплата населения стала ВЫШЕ, уровень жизни возрос и уже не ДВЕ коровы доят, а ТРИ и так далее и ГЛАВНОЕ- в тех.требованиях на гос.закупки по приобретению авто для гос.чиновников заявляются:- КОЖАнный салон; КОНДЁР причем трехзонный; аудио и акустику повышенного качества- то есть тут моратория НЕТ, несмотря на требования Токаева - умерить аппетиты и жить СКРОМНЕЕ.



С другой стороны:- введён моратории на ПРОСТОЕ выделение средств на эти иноватакси и УРЕЗАЛИ помощь инвалидам.



Наверное, это и есть: - "Закон и порядок" или же "Справедливый Казахстан" или же "Равные возможности" по новой Конституции.



Я, так думаю: - уровень СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОСТИ любого государства оценивается не по победным рапортам гос.чиновников, а по отношению к социально- уязвимым слоям населения.