≡ Александр ОЛЕЙНИК: Это вы за прошлогодний асфальт платили
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53744
Отправлено: 28.03.26 - 11:51
С 28 апреля прошлого года участок автодороги Костанай–Денисовка стал платным. Логика здесь понятна: платишь - получаешь дорогу соответствующего качества. На практике часть платной дороги проходит через город Рудный.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2152
Отправлено: 28.03.26 - 11:51
#1
Цитата:
 Где именно происходит сбой? В технологии? В контроле? В приёмке работ? 

Во всех трех категориях. Чисто для примера - у меня возникли вопросы к щебню откуда-то из-под лисаковска, красный такой, с первого же применения его для приготовления а/б смеси.
Второй пример - из трех объектов я запомнил как выглядит представитель тех.надзора только на одном, потому что он хотя бы раз-два в месяц таки приходил на объект и даже замечания какие-то писал. На остальных двух объектах в одном случае он появился на моей памяти один раз, на втором вовсе ни разу не видел.
Ну и с приемкой. Лет 8-9 назад пришли мы в отдел жкх уточнить что же именно нужно сделать, поскольку тех.задание было составлено в духе "за все хорошее, против всего плохого", на что парни ,на минуточку начальник и его зам, ответили "ребята, мы же в этом ничего не понимаем!!"
За честность и откровенность спасибо конечно, но... что они могут "принять"? Ну черненькое, ровненькое, новое, всё!!! А у него там ещё 100500 параметров куда более значимых чем цвет и "ровность"
Так что не нужно пытаться упрощать и искать какой-то один объект для вымещения праведного гнева, .опа у нас кругом.

[Исправлено: Карачун, 28.03.2026 - 13:50]
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8092
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Это вы за прошлогодний асфальт платили
Отправлено: 28.03.26 - 13:55
#2
Топорково -пушкина, на этом участке вечное озеро,даже летом после хорошего дождя скопление воды, я пытался объехать по встречке,но не получилось, пришлось лезть и набрал полный салон воды,мой старый фольс, всё днище которого опять требует просмолить
