Феодор МАЦУКАТОВ: Личность человека как отражение его экономического положения
Отправлено: 25.03.26 - 10:37
Случилось то, о чем говорили давно – на Ближнем Востоке вспыхнул большой пожар, который грозится расползтись по миру. Взрывы, хаос, смерть… Но мы не о войне. Мы о человеческой личности в периоды форс-мажоров. Читать новость
Хм, интересная мысль от автора. То есть государство, которое самостоятельно, своими собственными ручонками организовало себе "форс-мажор", должно опираться на тех кто не задается вопросом "а как собственно этот форс-мажор случился?". Нет, всё абсолютно логично, только не понятно а зачем? Чтобы снова лбом в следующий, опять же своими силами устроенный "форс-мажор" упереться? Ок, право имеют, в конце концов демократия сама собой подразумевает плюрализм мнений и моделей поведения. Но мне кажется в данном случае вполне уместна фраза из х/ф "Джентельмены удачи" - "я тебе говорил что если ты ещё ко мне придёшь я тебя с лестницы спущу, говорил? Ну вот и не обижайся!"
Общество сейчас совсем другое чем хотя бы десять лет назад. Например, в автобусе #120 молодежь совершенно игнорирует стариков,все завладев сидящим местом уходит в нирвану,или засыпают или залипают на телефон,причем никто из них даже голову не поднимает посмотреть кто стоит рядом. Что будет дальше?
А теперь переместимся в зал прилета. Стоит ли удивляться тому, что основная масса прибывающих – это простые трудяги? Они пахали где-то на чужбине, дабы заработать семье на кусок хлеба. Услышав, что отечество в опасности, прибыли подставить ему плечо
Не понял. Это на Ближнем востоке полные аэропорты простых граждан мечтающих вернуться защищать свою страну? Это из ОАЭ что-ли гастарбайтеры разъехались по всему миру, а теперь возвращаются обратно?
Что там еще по тексту? А да Россия классная страна, а Казахстан - многовекторная. Угу.
Мысль скорее глубокая чем понятная.
Как там в названии? Личность - отражение экономического положения. Старый марксистский лозунг - общество формирует сознание. И что? Что нужно сделать по мнению автора? Начать бомбить чтобы рассеяных по миру чад собрать? Или дать ему денег, чтобы при случае не вспоминал в статье.
Мы о другом, а именно о связи между экономическим положением личности и ее отношением к государству и обществу
А что если вместо бомб развивать экономику страны? Сделать жизнь людей счастливой, ну как в Финляндии например? Хвастаться развитием и уровнем жизни, а не меряться ракетами? Патриотизм последнее прибежище негодяев. Классика...
Совершенно не приемлю деления людей на группы! Получается если ты бездумно поддерживаешь политику своих властей, то ты радеешь за свою страну! Не поддерживаю политических взглядов Аблязова и практически не знаю таких же взглядов Ходорковского, но почему они меньшие патриоты нежели Токаев и Путин? Или простые работяги которые пошли голосовать за "Новую Конституцию" совершенно не вникая в смысл изменений или те кто погибает сейчас в Украине за какую то "Великую Россию" в понимании власти патриоты , а те кто уехал за границу из за неприятия политики власти нет? В чём величие России сейчас ? В том чтобы воссоздать прежнюю империю? Что получил Ходорковский в первый раз оставшись в стране? Отсидел 11 лет в российской тюрьме? Аблязов тоже не один раз получал сроки в Казахстане, почему например Акежан Кажегельдин живёт в Лондоне? Может потому что тоже не хочет получить срок? Всё неоднозначно в истории разных стран, если взять ту же самую Великую Отечественную, достаточно много "простых людей" в первые годы войны сдавалось в плен, они кто ? Жертвы войны, системы управления войсками, жертвы самой сталинской "Системы" которая уничтожила лучшие кадры офицерства в репрессиях? Или просто предатели , как считала та же самая советская власть? И среди "простых людей" и среди элиты есть самые разные индивидуумы и подогнать под какую то гребенку всех "чохом" как то неправильно! Как и считать , что те кто выступает против неправедных действий своего правительства это предатели Родины! Иногда бывает так , что они даже бОльшие патриоты своей страны и своего народа! Был ли Ленин патриотом своей страны? Ведь он тоже был когда то "гуру из за границы", а в политической элите большевистской партии практически не было бедных, "простых людей"! Как то так!
