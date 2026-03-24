НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан вошёл в список стран с самым дешёвым бензином, эксперт назвал нюансы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53729
Казахстан вошёл в список стран с самым дешёвым бензином, эксперт назвал нюансы
Отправлено: 24.03.26 - 20:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан занял девятое место в рейтинге стран с самым дешевым бензином. По данным составителей рейтинга, средняя стоимость одного литра бензина в Казахстане составляет 0,509 доллара (245,5 тенге). При этом в среднем по миру, как указано в публикации, бензин стоит 1,37 доллара за литр (660,8 тенге).


Читать новость

Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
334
Re: Казахстан вошёл в список стран с самым дешёвым бензином,...
Отправлено: 24.03.26 - 20:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё ясно, ждём повышения цен, а то кто то бедный уже три года не спит! Как так можно же сделать 680! Делайте, посмотрим что станет с экономикой страны, как она взлетит! :-P :-P :-P :-P
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4990
Отправлено: 24.03.26 - 20:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Казахстан вошёл в список стран с самым дешёвым бензином

Ну и кому от этого легче или лучше?
Пусть стоить, столько, сколько должен, с учётом прибыли и себестоимости. Просто Доходы и уровень жизни подгонять нужно. А то так и будет на уровне Венесуэлы, Египта и иже с ними. Толку от дешёвого бензина или газа, если уровень жизни теряет качество, только по недобору налогов от продажи топлива за более высокую цену, которую могли бы себе жители страны позволить...?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2149
Отправлено: 24.03.26 - 22:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Просто Доходы и уровень жизни подгонять нужно

раз пошла такая пьянка...просветите уж как это сделать. хотя это не так уж прямо сложно ...было не сложно, пока деньги были. а вот кто будет это делать? это вопрос. как говаривал наш некогда "горячо любимый" - "...где я вам столько европейцев возьму?"
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS