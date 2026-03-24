≡ Амиржан КОСАНОВ: Последний шанс президента. Послесловие к итогам референдума
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53728
Амиржан КОСАНОВ: Последний шанс президента. Послесловие к итогам референдума
Отправлено: 24.03.26 - 06:19
Отправлено: 24.03.26 - 06:19
Когда в стране нет организованной оппозиции, а избирательные комиссии всех уровней зависят от исполнительной власти, результаты референдума предугадать было несложно. Тем более не совсем понятна бравада со стороны представителей власти. Но долго ли продлится эта эйфория?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8086
Re: Амиржан КОСАНОВ: Последний шанс президента. Послесловие к...
Отправлено: 24.03.26 - 06:19
Отправлено: 24.03.26 - 06:19
#1
государства у Токаева осталось всего три года для полноценного отчета перед народом
Где такое видели чтобы у нас президент отчитался,даже наоборот, в новой конституции прямым текстом указали об исключении президента от какой-либо ответственности за время срока его правления
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1572
Re: Амиржан КОСАНОВ: Последний шанс президента. Послесловие к...
Отправлено: 24.03.26 - 08:45
Отправлено: 24.03.26 - 08:45
#2
Да ничего не изменится к лучшему, закручивают гайки чтобы никто и пикнуть не посмел, только и всего. А раз закручивают, значит будет хуже.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2496
Re: Амиржан КОСАНОВ: Последний шанс президента. Послесловие к...
Отправлено: 24.03.26 - 12:12
Отправлено: 24.03.26 - 12:12
#3
Вся надежда только на то, что к власти придёт человек, всерьёз переживающий за страну, независимый, не оглядывающийся на предшественников.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
527
Re: Амиржан КОСАНОВ: Последний шанс президента. Послесловие к...
Отправлено: 24.03.26 - 14:02
Отправлено: 24.03.26 - 14:02
#4
Не делайте революционером того, кто им никогда не был. Он кость от кости человек-прокладка системы Назарбаева и его задача мирно отвлечь интересы народа от этого семейства, чтобы передача власти состоялась без революций, конфискаций и т.п. Для этого и заигрывания с народом по поводу конституции, изменения в Парламенте и Курултай (ай какое древнее слов- бальзам на душу казахам, еще осталось провозглашенного ханом на белой кошме на народ выносить...) и разговоры о возврате украденных в государстве денег, да вот только что-то не видать золотых дождиков, и пенсионный фонд показывает отрицательную доходность.. Все как было так и есть, как воровали- так и воруют...
