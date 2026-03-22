НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз мейрамы
 
 
Ответить 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53721
Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз мейрамы
Отправлено: 22.03.26 - 16:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Центральной площади развернулись юрты, возле которых парни и девушки в национальных костюмах играют на казахских народных инструментах. С праздником жителей города и региона поздравили аким Костаная Марат Жундубаев и аким области Кумар Аксакалов.
Читать новость

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
47066
Re: Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз...
Отправлено: 22.03.26 - 16:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы и гости города угощаются традиционными блюдами. Особой популярностью пользуется суп Наурыз коже - главный символ праздничного стола.

Вот тут по подробней пожалуйста!
Кто и где угощался этим коже в одноразовых стаканчиках для спиртного видимо?
Я с 10ти утра там был, только пришел и вообще обалдел по сравнению даже с тем годом!
Ни коже, хотя туфту там делают, ни одного баурсака, не говоря уже о самом главном блюде бешбармаке там речи не было!
От слова совсем!
Да, был узбекский плов по 2000, узбекские лепешки по 400 тенге, армянские шашлыки, 2300 за свинину, но казахского ничего абсолютно не было!
Да, увидел остатки «болтушки» в только одном казане, в одном на весь Костанай?
Ну если только это блюдо назвать казахским..
Так что как то совсем уж позорно наши « гостеприимные» люди «угостили» каких то там гостей..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2551
Re: Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз...
Отправлено: 22.03.26 - 19:29
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На Центральной площади развернулись юрты, возле которых парни и девушки в национальных костюмах играют на казахских народных инструментах.

Источник:


А погода была прямо как на заказ! Праздник прошёл великолепно !
Профайл
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29793
Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз мейрамы
Отправлено: 22.03.26 - 20:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А погода была прямо как на заказ! Праздник прошёл великолепно !

Вы забыли добавить, что если кому-то не понравилось - тот коллаборант. :lol:
Профайл
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29793
Юрты, танцы и домбра - Как в Костанае отмечают Наурыз мейрамы
Отправлено: 22.03.26 - 20:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
казахского ничего абсолютно не было!

Цитата:
111:
Так что как то совсем уж позорно

Я одного уже вычислил 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS