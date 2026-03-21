≡ Наказать полицейских за фальсификацию просят адвокаты блогера Миршата Сарсенбаева в суде Костаная. Прокурор просит посадить его на 10 лет
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53718
Наказать полицейских за фальсификацию просят адвокаты блогера Миршата Сарсенбаева в суде Костаная. Прокурор просит посадить его на 10 лет
Отправлено: 21.03.26 - 12:12
Прокурор начал свою речь с цитаты президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева: «В обществе наблюдается чрезмерная, я бы сказал, показная активность некоторых лиц, позиционирующих себя в качестве выразителей некоей «высшей правды».
§ ПолиграфЪ Боярышников
Отправлено: 21.03.26 - 12:12
#1
Цитата:
В прениях прокурор начал свою речь с цитирования президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его цитата, по мнению обвинителя, точно подходит к этому уголовному делу: «В последнее время в обществе наблюдается чрезмерная, я бы сказал, показная активность некоторых лиц, позиционирующих себя в качестве выразителей некоей «высшей правды». Они, как правило, ничего не созидают, нигде не работают, либо имитируют бурную деятельность. При этом они безапелляционно судят обо всем и вся, пытаются учить других, навязывают при этом свои сомнительные взгляды. Все это делается для раскачивания ситуации в стране»

Вот как правильно сказал президент! Всё в точку! Цитата:
Санкаева, ссылаясь на ответы госорганов, заявила, что ни Шишов, ни Маишев не были в здании департамента полиции с 1 по 20 февраля 2025 года. И адвокат задается вопросом - как Шишов мог написать заявление и участвовать в следственных действиях, если это никак не зафиксировано?

Заявление можно написать в электроном варианте.
Цитата:
Также, по версии следствия, после публикации и штрафов блогер Сарсенбаев начал вымогать у генерального директора птицефабрики Кайрата Маишева 15 млн тенге за то, что прекратит публикацию роликов на своем канале.

Правильно президент сказал"Они, как правило, ничего не созидают, нигде не работают, либо имитируют бурную деятельность. При этом они безапелляционно судят обо всем и вся, пытаются учить других, навязывают при этом свои сомнительные взгляды".. дыма без огня не бывает.. хотел легко срубить деньги.. ну теперь придётся присесть на лет 10.
§ saba
Отправлено: 21.03.26 - 14:51
#2
Санкция статьи за убийство от 8 до 15 лет! Информация к размышлению!
§ сайлау курманов
Отправлено: 21.03.26 - 18:07
#3
Похоже на каждом шагу сотрудники п/х органов грешат подделкой и фальсификацией доказвательств. У меня на глазах судья на себя взял такой же грешок ссылаясь на внутренние убеждение. Попахивает красным террором, когда от всех неугодных зачищают
