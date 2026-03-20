«Коронавирус уже прошел!» - В деле о хищении почти 500 млн тенге защитники подсудимой возмутились из-за неявки свидетелей в суд Костаная
Отправлено: 20.03.26 - 13:40
Все свидетели условились с прокурором дать показания по видеозвонку, но взяли трубку всего трое, из которых один заявил судье, что находится на тренировке, и спустя минуту сбросил звонок. Читать новость
Коронавирус уже прошел - явка еще не обеспечивается! - сказал защитник подсудимой Виктор СКОРОДИН.
Ух, шутник. Как будто он не курсе что его подсудимая-родственница через своих поддельников обзвонили всех свидетелей и пообещала вернуть деньги частями лишь бы забрали заявление. Некоторым скинули смешные суммы, типа успокоить.
занимала деньги под вознаграждение, изначально не намереваясь исполнить обещание, а также предлагала услуги обмена тенге на рубли по выгодному курсу. В деле около 20 потерпевших, общая сумма ущерба - почти 500 млн тенге.
maxsaf: Сейчас уже наверное миллиард, а то и поболее..
Этот лярд изначально был многие просто не стали возится с судом. Там сумма не 500 лямов. Там больше в разы. Понятно что она сама так вот без крышы не могла спокойно передвигаться по городу. Многие плюнули. Особенно бизнесмены для которых потеря 100 лямов вроде и беда, ну они восстановят свою потерю.
maxsaf: Будущие потерпевшие ей мешками и сумками несут
Мне дали прослушать телефонный разговор. Я реально думал что услышу не кое чудо. Типа крутая девушка, психолог крутит. . А там я услышал невнятную глупую речь. Как велись потерпевшие, я не пойму.
Я сразу сказал своей знакомой как ты могла по вестись? Это же ребёнок. Там не пахнет ваще бизнесвуменом. Поверь мне. Я каждый день слышу и разговариваю от мало и до генеральных директоров. Это ваще другой уровень.
Эта Надя пешка. Там опг. Следствие хреново отработало. Или....
А вот это зря. Современные деньги не пахнут. Сегодня адвокаты защищают и убийц. Профессия такая у вас. Поэтому не надо стеснятся что вам оплатили работу деньгами украдеными у людей. Это нормально уже. Даже многие комментаторы считают что Надю К нужно наградить медалью.
А считаю её нужно в депутаты или в чиновники выдвинуть. Опыт обман уже есть.
У меня открытое письмо. Товарищ родственик подсудимои и по совместительству адвокат мошеницы Нади К. верните няни деньги. Девушка залезла в кредит. Ночью не спит, плачет. Днем плачет. Для неё не подьемная сумма.
Будь мужиком попроси вернуть ей деньги. Хорош притворяется. Всё вы знаите где деньги лежат и чем ваша родственница занимается.
