≡ В бюджет Казахстана "хлынули" деньги из-за налоговой реформы
 
 
NG.kz
В бюджет Казахстана "хлынули" деньги из-за налоговой реформы
Отправлено: 20.03.26 - 14:20
Отправлено: 20.03.26 - 14:20
Поступления налогов в республиканский бюджет Казахстана с начала года выросли до 3,6 триллиона тенге, что на 900 миллиардов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-министр финансов.
юля елиссева
Re: В бюджет Казахстана "хлынули" деньги из-за...
Отправлено: 20.03.26 - 14:23
Временный эффект, наблюдаемый когда режут единственную курицу, несущую яйца. Посмотрим, когда закончится курятина...
vofkakst
Re: В бюджет Казахстана "хлынули" деньги из-за...
Отправлено: 20.03.26 - 15:48
Да это же просто легендарно!
Больше налогов, душащих и население, и бизнес, и производство = больше поступлений. Браво! Догадались!

Но! Задумывались ли эти государственные мужи о том, что бизнесу как бы не особо выгодно впахивать чисто на удовлетворение налоговой нагрузки? Что иной раз и бутерброд с икрой хочется, и деньгу отложить?
Больше требуете налогов - дайте больше зарабатывать! Поменьше проверок, поменьше штрафов, пошлин и издержек. Все в тисках налогообложения и комиссий. Ужас же
vofkakst
Re: В бюджет Казахстана "хлынули" деньги из-за...
Отправлено: 20.03.26 - 16:17
А зачем кстати создавать какие то фонды, если налоги и так "хлынули"?
Мне все интересен некий автомобильный /транспортный сбор. Власти видимо забыли, что есть налог на транспорт - который существует именно для тех целей, ради которых хотят новый фонд открывать; что есть платные дороги -которые "самоокупаются". Что им еще нужно? Поступлений в бюджет хватает. Меньше бы оседало кое-где - вот тогда и заживем.
Карачун
В бюджет Казахстана "хлынули" деньги из-за налоговой реформы
Отправлено: 20.03.26 - 17:45
Отправлено: 20.03.26 - 17:45
Цитата:
vofkakst:
Поступлений в бюджет хватает. Меньше бы оседало кое-где - вот тогда и заживем.

Как-то раз мне дорожные рабочие мои типа пожаловаться решили, мол де они плохо работают исключительно потому что зар.плату им маленькую платят. На что я спросил "а вы вообще работать нормально способны в принципе? Во всех ваших действиях даже отголоска не видно того, что вы что-то действительно умеете. И за бОльшие деньги вы будете работать ровно так же как работаете сейчас"
Это к тому что нет, не "заживем". Просто на тот же результат потратим больше денег.
Так же точно и с бизнесом, и с проверками его. Если он, бизнес, посчитал что можно вести себя так чтобы вызвать повод для проверки, то в условиях отсутствия проверок он не станет вести себя по другому, будет действовать так же точно, и с не малой вероятностью о....т ещё больше.
