≡ Казахстанцам полностью или частично спишут непогашенные штрафы
 
 
§ NG.kz
Казахстанцам полностью или частично спишут непогашенные штрафы
Отправлено: 18.03.26 - 12:06
Казахстанцам в рамках предстоящей амнистии полностью или частично спишут непогашенные штрафы. Об сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов. Он поручил в двухнедельный срок внести предложения.
§ Карачун
Отправлено: 18.03.26 - 12:06
Ну и конечно же "в благодарность" началась раздача "плюшек" кому угодно но только не честным гражданам. С другой стороны без экивоков и увиливаний прямо говорят "вы нам н... не нужны". Шукран садик, как говорится и на этом.
§ vofkakst
Отправлено: 18.03.26 - 12:21
А плюшки тем, у кого штрафов нет, будут? Ну хоть какие-нибудь?
§ юля елиссева
Отправлено: 18.03.26 - 12:36
Сначала списывали кредиты, теперь прощают штрафы. Почему косячникам всё, а нормальным людям ничего?
§ Карачун
Отправлено: 18.03.26 - 12:51
Цитата:
vofkakst:
А плюшки тем, у кого штрафов нет, будут?

Да. За 25 лет водительского стажа без нарушений грамоту дадут.
§ Vit
Отправлено: 20.03.26 - 08:25
Цитата:
vofkakst:
А плюшки тем

Плюшки уже готовят. Депутаты предлагают отменить 50%-ю скидку. Нефиг жировать) платите по полной ну и понятное дело поднять сумму на несколько МРП.
§ vofkakst
Отправлено: 20.03.26 - 08:58
Цитата:
Vit:
Нефиг жировать)

Так и будет(((пусть и не сразу

[Исправлено: vofkakst, 20.03.2026 - 08:59]
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

