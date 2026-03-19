Re: Нужно создать равные условия для казахстанских и иностранных...

Отправлено: - 16:24

Для того чтобы бороться с маркетплейсами из Китая, надо производить столько продукции, сколько Китай, а выравнивать цены с местными производителями за счет пошлин и других ограничений (как минимум в 2 раза)- путь в пустоту- и свой бизнес не разовьется, и торговля накроется медным тазом. Максимум будет бизнес как в Турции: получают полностью отшитые заготовки обуви, кожаных курток, ставят свою фурнитуру, пришивают свои лейбаки- и а-ля турецкая кожа и обувь во всех видах на прилавках!!! Для того чтобы торговать молоком нужны коровы, корма, ветеринарные препараты.. А дояров, чтобы доить- их у нас завсегда хватало