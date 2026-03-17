«Результаты вашего опроса отличаются от итогов референдума» - Так обосновали штраф для издателя «НГ» в Костанайском областном суде
«Результаты вашего опроса отличаются от итогов референдума» - Так обосновали штраф для издателя «НГ» в Костанайском областном суде
Отправлено: 17.03.26 - 19:29
Судья согласился с адвокатами только в одном - что опрос «НГ» не является социологическим исследованием. "Общим для понятия «социологическое исследование» в разных источниках является то, что цель исследования - получение достоверных результатов, - пояснил Владимир Долгих. - Достоверность результатов опроса в «НГ», на мой взгляд, является сомнительной".
Отправлено: 18.03.26 - 20:38
Я в том смысле что например я достаточно безграмотен в юридических вопросах и уловить нюансы в этом деле мне не удалось!
Отправлено: 18.03.26 - 20:44
Знаете анекдот, про еврейского мальчика, где учительница говорит, дети скажите, что бога не. А один Изя молчит, а на вопрос просто отвечает. Зачам говорить или кричать, что бога нет, если его нет, то всё равно. А если он есть, то зачем отношения портить?
Так и тут ситуация примерно. Судебная власть - она конечно независимая, но зачем отношения портить?
Устроим так сказать юридический ликбез, а то судя по комментариям у многих остались вопросы!
Отправлено: 18.03.26 - 21:01
Прочитал статью 120 КоАП РК! Согласно букве Закона по этой статье тут априори редакция виновата! Тут даже связь с референдумом не важна, чтобы объяснить на пальцах , это примерно как производитель сигарет обязан по Закону писать всякие устрашающие надписи на пачке, так и при проведении опросов общественного мнения(не соцопросов) и самое главное иных исследований связанных с выборами и прогнозами на выборах должны быть указаны заказчики и те кто профинансировал эти действия. Т.е теперь при публикации данной рубрики у редакции должна стоять автоматическая плашка, заказано, профинансировано ТОО " Твой шанс". Не претендую на достоверность своих выводов, хотелось бы послушать всё таки судью.
Отправлено: 18.03.26 - 21:05
Интересно когда депутаты принимали этот КоАП что они имели в виду под иными исследованиями связанными с выборами? Расплывчатое такое понятие под которое много что можно вписать и под сурдинку оштрафовать!
Отправлено: 18.03.26 - 22:33
Каждый второй закон такой.
Отправлено: 19.03.26 - 08:50
Является ли ютуб канал средством массовой информации? Являются ли ролики на каналах, в частности "веритасиум", каналах савватеева и трушина (оба имеют математическую направленность), о выборах, естественно с точки зрения математики, "иными исследованиями связанными с выборами"? А ведь между тем в них не только нет информации об источниках финансирования и заказчиках, но они ещё и доступны к просмотру до, после, во время и даже непосредственно в день голосования.
Отправлено: 19.03.26 - 09:27
вся статья регламентирует ответственность соц опросов в отношении ВЫБОРОВ! статья так и называется Статья 120. Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами
референдум это не выборы ! нет конечно чисто фактически референдум это выбор народа но под выборами в адм кодексе понимается однозначно выборы — это правовые нормы, регулирующие ответственность за нарушения, препятствующие свободному волеизъявлению граждан при избрании Президента, депутатов и органов самоуправления.
где тут про референдум о новой конституции речь ?
вся и заковыка зачем СМИ должно указывать финансирование при публикации соц опроса по выборам состоит в том чтобы СМИ не брали бабки от разных кандидатов под видом проведения опроса мнения жителей а если уж взяли то укажите что депутат иванов нам проспонсировал этот опрос. не указали получайте штраф
это адекватно и понятно
а при референдуме который не выборы что, кто, какие спонсоры? сову на глобус же натягивают
Отправлено: 19.03.26 - 10:22
Чисто формально наша сова заточена под наш же глобус! Даже Вы допустили оговорку, что это референдум это выбор народа, следовательно любой судья может трактовать эту статью в данном случае в ту или иную сторону, т.е даже буква Закона не может гарантировать однозначную реакцию любого судьи! И дальше идёт только критерий ангажированности властью или любого другого участника общественной жизни этого судьи! У нас я пока знаю только заинтересованность власти в подобных ситуациях, в других странах бывали и другие примеры! Но у нас практически нет реальной оппозиции способной к борьбе за власть, к тому же уникальная норма нашей Конституции о необходимости 5 летнего срока госслужбы для баллотирования на пост президента выбраковывает около 80 % населения страны ! А по новой Конституции практически вся власть сосредоточена в руках президента! У кого сейчас полномочия устранённого Сената? Практически все они перешли в руки президента, всё круг замкнулся, чужие здесь не ходят!!!
Отправлено: 19.03.26 - 10:26
Самое смешное что враг №1 нашей власти г-н Аблязов именно по этому критерию вполне проходит ! Скорее всего по другим не пройдёт, но стаж на госслужбе у него большой!
Отправлено: 19.03.26 - 11:01
Верно. Я тоже так сначала подумал. Но потом прочитал закон о референдуме. И там сказано что к нему применяются все правила и требования прописанные в законе о выборах и соответствующая статья административного кодекса автоматически становится применима. Так что если там кто куда чего и натянул, то сделали это законотворцы.
Отправлено: 19.03.26 - 11:47
опять же судя этому закону СМИ вправе публиковать именно что РЕЗУЛЬТАТ опроса общественного мнения
а сам опрос проводить вправе- юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.
тоесть речь тут о специалистах социологах
а само СМИ получается опрос делать не в праве (если в штате лицензированных социологов нет_)
так почему НГ судят только за то что те не указали финансовые данные заказчика опроса если опрос проводился силами сотрудников НГ не имеющих документов на право опроса))
получается что НГ должны еще вменить пукнт 3 120 статьи Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан – влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на юридических лиц – в размере тридцати месячных расчетных показателей.
и значит оштрафовать не на 30 мрп а на все 60 вместе и с первым пунктом
Отправлено: 19.03.26 - 12:08
Вообще говоря, да. Должны или нет не знаю, но могли бы. Поэтому и говорю что нужно напирать на то что это вообще не соц.исследование и даже не опрос общественного мнения (эта рубрика элементарно даже не отвечает соответствующим условиям. Так, не понятно что и сбоку бантик) а не на дату проведения. К ней апеллировать на мой взгляд совершенно бессмысленно.
