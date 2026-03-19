Ранее стало известно, что Санжара Бокаева задержали в Алматы. По версии следствия, он мог распространять недостоверную информацию и намеренно формировать негативное мнение в обществе.



- Речь идёт о видеороликах в соцсетях, там показывали якобы незаконную вырубку деревьев в парках и кражи со стройобъектов, - сообщили в Генпрокуратуре.



Следствие утверждает, что Бокаев мог сам организовывать такие действия: находил людей с низким доходом, платил им и давал задания — вырубать деревья и совершать кражи.



Цитата:как-то жену правозащитника Сахарова Елену Бонэр подвозил сотрудник КГБ с водителем (сахаровы тогда в ссылке в горьком были и везде их сопровождали кгбшники)и бонэр поинтересовалась у кгбшника а зачем вы про мою дочь постоянно в газетах пишите что она наркоманка итд? дело ведь просто в том что вы ей выезд за границу не даете а наркоманкой обзывать для чего?кгбшник ответил, ну вы же понимаете что такие статьи не для нас с вами пишут а для быдла, быдло должно это хаватьтут бонер рассмеялась и обратилась к водителю, слышали слышали? это вот для вас они пишут, вы быдло для них