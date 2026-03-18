Re: Чиновников в Казахстане будут готовить ещё со школы

Отправлено: - 18:36

Помню,во время Кулагина акимом в Кокшетау он умудрился в каждом микрорайоне поставить по одному акиму, в народе их называли акимчики. Я тогда как погорелец после разрушения Аркалыка элементарно не сдохнуть с голоду на оптовке набрал в долг на честном слове товаров, снял угол и торговал, так этот акимчики прислал мне каких-то голодранцев чтобы я оказал продуктовую помощь.