Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты против продажи КТЭК частнику
Отправлено: 18.03.26 - 10:05
17 марта по вопросу передачи теплоэнергетической компании в конкурентную среду состоялись публичные слушания. Большинство выступавших говорили о высоких рисках продажи единственной в городе теплоснабжающей организации. Читать новость
Акимат будет против, потому что если будет частник то он будет выставлять огромные счета за управленческие решения акимата. КТЭК всегда будет в долгам пока акимат управляет, передача в частные руки вскроет пласт проблем акимата.
И где он сейчас? Система перемолола, не нужен такой акимату и частник не нужен акимату. Вот увидите КТЭК останется у акимата, а может случиться чудо. Сейчас не один руководитель не может возразит Акиму.
Еще один пример - это Рудный, где теплосети города длительное время находились в ведении АО "ССГПО". В результате недостаточного финансирования и накопившегося износа возникла необходимость значительного инвестирования средств для ремонта и модернизации. Но вложений не было.
Единственным владельцем 100% акций АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) является ERG Iron Ore Holding B.V., входящая в Eurasian Resources Group (ERG).В состав участников «Евразийской производственной компании» Central Asian DMCC вошла в октябре 2025 года. По данным Kompra, совладельцами казахстанского актива также числятся бизнесмены Патох Шодиев и Мукадасхан Ибрагимова – вдова сооснователя ERG Алиджана Ибрагимова.Еще один из активов, где ранее Александр Машкевич имел долю - «Евразийское коллекторское агентство». До ноября 2025 года совладельцами этой компании, по данным Kompra, помимо покойного бизнесмена числились Патох Шодиев, Рахим Ермухаметов и Мукадасхан Ибрагимова. Доля Александра Машкевича в компании также перешла Central Asian DMCC.
Теплосети находились в ведении АО "ССГПО" но вложений не было... так зачем такой инвестор? Раз цель у них только выкачивание денег .. почему бы не национализировать АО "ССГПО"?
Сейчас посетителей на этом форуме: 109, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 109
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать