≡ Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты против продажи КТЭК частнику
 
 
NG.kz
Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты против продажи КТЭК частнику
Отправлено: 18.03.26 - 10:05
17 марта по вопросу передачи теплоэнергетической компании в конкурентную среду состоялись публичные слушания. Большинство выступавших говорили о высоких рисках продажи единственной в городе теплоснабжающей организации.
arman_kst
arman_kst
Re: Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты...
Отправлено: 18.03.26 - 10:05
Отправлено: 18.03.26 - 10:05
Где был Дастан Самен или его предшественник когда котельная на Береке не могла толком функционировать из-за неуплаты жильцов? Частнику нужна прибыль
Житель КСК
Re: Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты...
Отправлено: 18.03.26 - 10:12
Отправлено: 18.03.26 - 10:12
Акимат будет против, потому что если будет частник то он будет выставлять огромные счета за управленческие решения акимата.
КТЭК всегда будет в долгам пока акимат управляет, передача в частные руки вскроет пласт проблем акимата.
юля елиссева
юля елиссева
Re: Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты...
Отправлено: 18.03.26 - 10:23
Отправлено: 18.03.26 - 10:23
При Бекпаганбетове КТЭК даже прибыль бюджету приносила, не требая вливаний. Может сейчас всё-таки дело в бестолковом управлении или коррупции?
Сабыр
Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты против продажи КТЭК частнику
Отправлено: 18.03.26 - 10:26
Отправлено: 18.03.26 - 10:26
Цитата:
юля елиссева:
всё-таки дело

Так ведь и с поставщиками проблемы с расчетами! Что случилось с КТЭК? При Аскаре не было такой долговой ямы.
Житель КСК
Re: Не дать городу замерзнуть - акимат Костаная и депутаты...
Отправлено: 18.03.26 - 11:37
Отправлено: 18.03.26 - 11:37
Цитата:
При Бекпаганбетове КТЭК даже прибыль бюджету приносила

Источник:

И где он сейчас? Система перемолола, не нужен такой акимату и частник не нужен акимату.
Вот увидите КТЭК останется у акимата, а может случиться чудо.
Сейчас не один руководитель не может возразит Акиму.
