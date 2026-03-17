«Результаты вашего опроса отличаются от итогов референдума» - Так обосновали штраф для издателя «НГ» в Костанайском областном суде
Отправлено: 17.03.26 - 19:29
Судья согласился с адвокатами только в одном - что опрос «НГ» не является социологическим исследованием. "Общим для понятия «социологическое исследование» в разных источниках является то, что цель исследования - получение достоверных результатов, - пояснил Владимир Долгих. - Достоверность результатов опроса в «НГ», на мой взгляд, является сомнительной". Читать новость
Как по мне редакция зря напирает на "проведении опроса до объявления референдума". Текст закона составлен так, что проведение соответствующего опроса должно проводится после его объявления. И вообще это не опрос общественного мнения, это еженедельная рубрика в газете - "вопрос недели" - она даже не претендует на звание опроса. А что внешне похоже, так лошадь на зебру тоже похожа, но между тем одно лошадь а другое зебра.
- То есть для меня, как для читателя «НГ», а я читатель «Нашей Газеты», хотя с рубрикой «Вопрос недели», честно говоря, впервые сталкиваюсь, мимо моих глаз она проходила... - отреагировал судья. - Но я, как читатель, должен знать, что коль это опубликовано в «Нашей Газете», то заказала и оплатила этот опрос сама «Наша газета»? Для меня это должно быть общеизвестным?
vofkakst: хоть кому-то (кроме судьи) пришел в голову вопрос "а за чей счет опрос?"?
Разумеется. Вон, прямо над вами яркий представитель граждан полагающих себя настолько о.....о важными что думают кто-то станет платить деньги для того чтобы попытаться их "нагнуть"...в провинциальном захолустье
ПолиграфЪ Боярышников: Понятно что есть спонсор, и спонсируется НГ из за рубежа через подставных лиц.
Между прочим, очень серьезное обвинение в наш адрес. В получении денег из-за рубежа пока криминала нет в Казахстане. Хоть мы их и не получаем. А вот подставные лица - это уже что-то. Раскройте мысль, приведите подтверждения. Потом обсудим это с вами уже очно в суде.
значит автоматически данный момент снимается с повестки Цитата:
публикация результатов в печатном номере "НГ" 12 февраля является нарушением, так как не были указаны необходимые для соцопросов параметры:
или как это получается? судья согласился что это не соцопрос но все ровно наказал газету потому что блин ну нарушение же параметров соц опроса, хотя это не был соц опрос с чем судья согласился))) сами себе перечат и в двух соснах по сути запутались
