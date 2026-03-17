≡ «Результаты вашего опроса отличаются от итогов референдума» - Так обосновали штраф для издателя «НГ» в Костанайском областном суде
 
 
«Результаты вашего опроса отличаются от итогов референдума» - Так обосновали штраф для издателя «НГ» в Костанайском областном суде
Отправлено: 17.03.26 - 19:29
Судья согласился с адвокатами только в одном - что опрос «НГ» не является социологическим исследованием. "Общим для понятия «социологическое исследование» в разных источниках является то, что цель исследования - получение достоверных результатов, - пояснил Владимир Долгих. - Достоверность результатов опроса в «НГ», на мой взгляд, является сомнительной".
§ vofkakst
Отправлено: 17.03.26 - 19:29
Фемида снова выставляет себя на посмешище. Согласились с тем, что опрос не является соц. Исследованием, и за это же лупит штраф.

Короче все сводится к чему - про власть, ее решения, и все что с ней связано - или хорошо, Или никак.и как я понимаю, новый принятый документ только подтверждает это
Отправлено: 17.03.26 - 19:58
Цитата:
«Результаты вашего опроса отличаются от итогов референдума» 


И чего тут удивительного? В Алматы явка отличается от средней по республике. Предлагаю весь город оштрафовать :lol:
§ Карачун
Отправлено: 17.03.26 - 21:49
Как по мне редакция зря напирает на "проведении опроса до объявления референдума". Текст закона составлен так, что проведение соответствующего опроса должно проводится после его объявления.
И вообще это не опрос общественного мнения, это еженедельная рубрика в газете - "вопрос недели" - она даже не претендует на звание опроса. А что внешне похоже, так лошадь на зебру тоже похожа, но между тем одно лошадь а другое зебра.
§ рихард
Отправлено: 18.03.26 - 08:03
посмотрим как административная амнистия тут проявит себя. Будем посмотреть
§ maxsaf
Отправлено: 18.03.26 - 08:09
Цитата:
рихард:
посмотрим как административная амнистия тут проявит себя. Будем посмотреть

Она на то и административная, что распространяется на городскую и областную администрации. А то работать уже некому 8-)
§ ПолиграфЪ Боярышников
Откуда:
город Костанай
Отправлено: 18.03.26 - 08:10
Цитата:
кто заказал и оплатил его проведение,

Источник:
Цитата:
- Разве было трудно прописать в газете, что опрос никто не заказывал и не оплачивал, если этого требует статья 120 КОАП РК? - уточнил Долгих.

Источник:
Цитата:
- То есть для меня, как для читателя «НГ», а я читатель «Нашей Газеты», хотя с рубрикой «Вопрос недели», честно говоря, впервые сталкиваюсь, мимо моих глаз она проходила... - отреагировал судья. - Но я, как читатель, должен знать, что коль это опубликовано в «Нашей Газете», то заказала и оплатила этот опрос сама «Наша газета»? Для меня это должно быть общеизвестным?

Источник:


Откуда у редакции деньги? Понятно что есть спонсор, и спонсируется НГ из за рубежа через подставных лиц.
§ vofkakst
Отправлено: 18.03.26 - 09:25
Мне вот интересно, начистоту - хоть кому-то (кроме судьи) пришел в голову вопрос "а за чей счет опрос?"?
И даже если и так - что дает ответ на этот вопрос? Люди бы ответили по другому?
§ Карачун
Отправлено: 18.03.26 - 09:46
Цитата:
vofkakst:
хоть кому-то (кроме судьи) пришел в голову вопрос "а за чей счет опрос?"?

Разумеется. Вон, прямо над вами яркий представитель граждан полагающих себя настолько о.....о важными что думают кто-то станет платить деньги для того чтобы попытаться их "нагнуть"...в провинциальном захолустье
§ Тимур Гафуров
Отправлено: 18.03.26 - 10:19
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Откуда у редакции деньги?

Деньги у редакции от продажи рекламы.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Понятно что есть спонсор, и спонсируется НГ из за рубежа через подставных лиц.


Между прочим, очень серьезное обвинение в наш адрес. В получении денег из-за рубежа пока криминала нет в Казахстане. Хоть мы их и не получаем. А вот подставные лица - это уже что-то. Раскройте мысль, приведите подтверждения.
Потом обсудим это с вами уже очно в суде.
§ maxsaf
Отправлено: 18.03.26 - 10:35
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Откуда у редакции деньги?

Опрос создать среди форумчан - ничего не стОит. Не нужно искать то, чего нет.
§ abaika95
Отправлено: 18.03.26 - 10:42
Цитата:
Судья согласился с адвокатами только в одном - что опрос «Нашей Газеты» не является социологическим исследованием.


значит автоматически данный момент снимается с повестки
Цитата:
публикация результатов в печатном номере "НГ" 12 февраля является нарушением, так как не были указаны необходимые для соцопросов параметры:


или как это получается? судья согласился что это не соцопрос но все ровно наказал газету потому что блин ну нарушение же параметров соц опроса, хотя это не был соц опрос с чем судья согласился)))
сами себе перечат и в двух соснах по сути запутались

[Исправлено: abaika95, 18.03.2026 - 11:43]
§ vofkakst
Отправлено: 18.03.26 - 10:53
Цитата:
abaika95:
и в двух соснах по сути запутались

Когда облажались, но заднюю уже не дашь. Надо хоть что-то пришить.
Да, не соцопрос, НО правила соцопроса нарушены)

Как в КВН было:
ты сирота?
Да.
А мама папа есть?
Да, мама папа есть
