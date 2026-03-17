≡ Референдум по новой Конституции: озвучены итоги голосования
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53689
Референдум по новой Конституции: озвучены итоги голосования
Отправлено: 17.03.26 - 10:51
Ответить
В Центральной комиссии референдума озвучили итоги голосования на референдуме по принятию новой Конституции. По данным ЦКР, за принятие новой Конституции проголосовали 7 954 667 граждан.
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2245
Референдум по новой Конституции: озвучены итоги голосования
Отправлено: 17.03.26 - 10:51
А цифры то не сходятся...
В предыдущих данных ЦКР была цифра более 9 миллионов (9 126 850) . В этом материале простая математика дает сумму 8 852 766

Где еще данные по более чем четверти миллиона человек?

Или наблюдатели пропустили это между пальцев?

Или я просто не понял последние столбцы в таблице?

[Исправлено: vofkakst, 17.03.2026 - 11:08]
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2841
Re: Референдум по новой Конституции: озвучены итоги голосования
Отправлено: 17.03.26 - 11:11
Цитата:
vofkakst:
Где еще данные по более чем четверти миллиона человек?

Могу только предположить, что разница между суммой проголосовавших за и против - это испорченные бюллетени.
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
752
Re: Референдум по новой Конституции: озвучены итоги голосования
Отправлено: 17.03.26 - 12:05
Цитата:
vofkakst:
В предыдущих данных ЦКР была цифра более 9 миллионов (9 126 850)

Заменили таблицу ЦИК на русскую версию. 9,127 млн - всего проголосовало, но есть кто "против", бюллетени, признанные недействительными, а также действительные, но не учитываемые при подсчете.
