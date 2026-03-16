≡ Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53685
Отправлено: 16.03.26 - 09:49
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо, а также поздравил соотечественников с принятием новой Конституции. Отныне 15 марта Казахстан будет ежегодно отмечать в качестве Дня Конституции.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2538
Отправлено: 16.03.26 - 21:46
Цитата:
saba:
От себя я бы ещё добавил, что есть ещё настораживающая тенденция в ущемления личных прав человека в пользу какого то традиционного общества! Что касается новой Конституции её кроме авторов и политологов никто не читал скорее всего, одни голосуют "за", потому что сверху сказали

Вы не правы потому что внимательно не читали. Кто читал внимательно тот понял почему меняют конституцию, но в слух сказать не могут.. кое кого отодвинули на второй план.

«Время не останавливается. Поколения сменяются. Каждое поколение должно внести свою лепту в укрепление независимости Казахстана. Считаю, что моё поколение свою задачу выполнило тем, что объявило независимость, очертило границы и построило столицу. Сейчас необходимо продолжать укреплять Казахстан, поднимать его авторитет. Для этого делается немало, в том числе и сегодняшний референдум, который я поддерживаю. В своё время я сделал выбор в пользу Касым-Жомарта Токаева и остаюсь с этим выбором навсегда. Желаю, чтобы эта Конституция работала на благо нашего Казахстана, на благо нашего народа», заявил Назарбаев.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8604
Отправлено: 16.03.26 - 21:48
Ещё немного про референдум! Какие то выводы для себя АП должно сделать , конечно же если у них есть аналитический отдел. Меньше всего пришло на избирательные участки в двух столицах, а это самые развитые в экономическом и интеллектуальном отношении города! Значит что то не устраивает их в той модели , которую пытается продвинуть власть и дело тут совсем не посте вице-президента и названии парламента! Какие то выводы из голосования "чёрные кардиналы" нашей власти должны для себя сделать, ведь увы г-н Токаев не стал для большинства монархом как Назарбаев которому многое прощалось,здесь ухо надо держать востро! Понятно что регионы всегда достаточно инертны, но всегда опасность для власти исходила именно из столиц!

[Исправлено: saba, 16.03.2026 - 22:48]
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8604
Отправлено: 16.03.26 - 21:53
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
кое кого отодвинули на второй план.

Так его отодвинули ещё в предыдущем рефререндуме, который был до АЭС! Вот именно что скорее всего Вы недостаточно внимательно читали Новую Конституцию. Всё что было закреплено про Елбасы в Конституции уже было отменено достаточно давно.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2135
Отправлено: 16.03.26 - 23:05
Цитата:
saba:
Так его отодвинули ещё в предыдущем рефререндуме

возможно имелся ввиду пункт о превалировании национального законодательства над международным.
