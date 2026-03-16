≡ Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53681
Отправлено: 16.03.26 - 09:49
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо, а также поздравил соотечественников с принятием новой Конституции. Отныне 15 марта Казахстан будет ежегодно отмечать в качестве Дня Конституции.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2238
Отправлено: 16.03.26 - 14:05
Ну и так, вопрос риторический - в стране не у всех есть питьевая вода, не у всех есть газ, канализация. Почему бы сначала не решить проблему (например) газификации всей страны, учитывая что у нас есть свои месторождения и залежи, так сказать, а уж только после это пояснять на законодательном уровне что брак - это союз мужчины и женщины.
У нас асфальт тает вместе со снегом, но важнее использование языков наряду или наравне. Коррупция цветет, из бюджета миллиардные хищения - в век цифровизации на чистую воду можно вывести очень быстро, но зачем распыляться на такие мелочи?
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2132
Отправлено: 16.03.26 - 14:13
Цитата:
Тимур Гафуров:
То есть все, кто не согласен с вашим мнением, автоматически относятся к вышеперечисленным?

Естественно :-) это ж совки, что вы с них хотите!? У них есть только опция четкого противопоставления себя кому-то, имеющее реально значимое обоснование или в духе классического "сама придумала, сама обиделась" не важно. Они в другой парадигме существовать не могут, осмысленность бытия пропадает. И вследствие вполне естественного мыслительного вакуума, заместить эту парадигму не представляется возможным ничем. Поэтому она априори присутствует всегда в единственно доступном мировоззренческом виде. А тут им такого "леща" подкинули, моё почтение. Бальзам на измученную тридцатилетием "неопределённости" душу :-)
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2838
Отправлено: 16.03.26 - 14:19
Цитата:
Карачун:
это ж совки, что вы с них хотите!?

Анализировать не буду. Напоминаю только, что правила ведения дискуссии обязательны для всех.
В том числе и для оппонентов г-на Полиграфа.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2132
Отправлено: 16.03.26 - 14:47
Цитата:
vofkakst:
а уж только после это пояснять на законодательном уровне что брак - это союз мужчины и женщины

Знаете эти длины окружности диаметром равным единице, буде у них толика благородства, должны бы быть благодарны на самом деле. Такого признания, думаю, они не получали нигде. Когда люди тратят ярды на составление текстов типа приведенного в цитате вместо обустройства всех тех благ что вы привели в своем посте это дорогого стоит.
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
523
Отправлено: 16.03.26 - 14:57
Семья из 3 человек- все проголосовали против
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12341
Отправлено: 16.03.26 - 15:13
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2238
Отправлено: 16.03.26 - 15:54
Цитата:
Карачун:
это дорогого стоит.

О чем и речь - это слишком дорого. Не думал, что такие вещи (как гетеросексуальность = норма) нужно выносить на референдум.
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
958
Отправлено: 16.03.26 - 16:27
Всем привет. Накануне референдума разговаривал примерно с полутора десятка человек. Все намеревались идти и сказать "нет" . т.к. многие изменения не устраивали людей никаким образом. Тоже поставил галку "нет". Никто из моего окружения не одобрил новый проект. Чему тут удивляться то? Мы проголосовали, а они посчитали. От счетчиков все и зависит.
