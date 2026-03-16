Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!

Не сомневаясь ни секунды проголосовал "против".

В чем была такая острая необходимость менять ≈80% закона, который должен быть чем-то незыблемым и монументальным, снимающим вопросы и исключающим двойные трактовки? Мое мнение - изменение ОДНОГО пункта или подпункта в законе, кодексе или конституции - должно стать результатом многолетней кропотливой работы - взвешиванием всех "за" и "против", продумыванием на несколько лет (а то и десятилетий) вперед, прогнозированием результатов и последствий от внесения изменений. А что у нас? Выдали документ, измененный на 80% и поехали колесить по стране с Разъяснительными бригадами. И на все про все -около месяца.

Особенно странно выглядят баннеры с надписью "за справедливую конституцию" - значит 30 лет она не была таковой?