≡ Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53681
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 09:49
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо, а также поздравил соотечественников с принятием новой Конституции. Отныне 15 марта Казахстан будет ежегодно отмечать в качестве Дня Конституции.
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2238
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 09:49
Цитата:
Результаты объявят до 21 марта 2026 года.

Как бы спич президента уже говорит о наличии результатов.
ЧТД.
Может вообще теперь март сделаем тупо выходным месяцем? Итак рабочих дней не остается практически.
Жалко на ветер спущенных средств -баннеры, плакаты, обклееннные автобусы даже. К чему все это?
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2531
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 09:55
Цитата:
Была зарегистрирована рекордно высокая явка — Президент поблагодарил всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию.

Источник:


Это уж точно! Столько голосующих я давненько не видела. Всё было на позитиве! Поздравляю! А теперь берём попкорн садимся по удобнее и ждёмс.. комментарии коллаборантов, предателей, сотрудничающих с врагами нашей Родины,

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 16.03.2026 - 10:59]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 16.03.2026 - 11:02]
Йцукен
§ Йцукен
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.18
Сообщений:
64
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 10:34
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Я коллаборант и проголосовал против, мои знакомые и коллеки всего проголосовали против. Итог 81.21% "за".
Йцукен
§ Йцукен
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.18
Сообщений:
64
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 10:36
Берем попкорн и смотрим как правительство закручивает гайки сильнее...
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29764
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 10:48
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Поздравляю! А теперь берём попкорн садимся по удобнее и ждёмс.. комментарии коллаборантов, предателей, сотрудничающих с врагами нашей Родины,

А я буду в третьем ряду, тоже с попкорном, наблюдать, как у вас жизнь налаживается 8-)
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1371
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 11:29
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
ждёмс.. комментарии коллаборантов, предателей, сотрудничающих с врагами нашей Родины,

А можно огласить весь список?
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1371
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 11:31
Цитата:
vofkakst:
Жалко на ветер спущенных средств -баннеры, плакаты, обклееннные автобусы даже.

Не надо жалеть, ведь средства потрачены с пользой!
Теперь все вернется вдвойне!
Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1371
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 11:34
Цитата:
Йцукен:
смотрим как правительство закручивает гайки сильнее...

Гарант Конституции - Президент. Или правительство?
Закрутить гайки мешала предыдущая редакция Основного Закона?
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2238
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 12:37
Не сомневаясь ни секунды проголосовал "против".
В чем была такая острая необходимость менять ≈80% закона, который должен быть чем-то незыблемым и монументальным, снимающим вопросы и исключающим двойные трактовки? Мое мнение - изменение ОДНОГО пункта или подпункта в законе, кодексе или конституции - должно стать результатом многолетней кропотливой работы - взвешиванием всех "за" и "против", продумыванием на несколько лет (а то и десятилетий) вперед, прогнозированием результатов и последствий от внесения изменений. А что у нас? Выдали документ, измененный на 80% и поехали колесить по стране с Разъяснительными бригадами. И на все про все -около месяца.
Особенно странно выглядят баннеры с надписью "за справедливую конституцию" - значит 30 лет она не была таковой?
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1937
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 12:49
Цитата:
vofkakst:
проголосовал "против"

Аналогично
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1569
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 12:57
А что же вы хотели? Эта цифра (процент победы) отточена десятилетиями и никто не сможет посягнуть, рискуя своей должностью, никаких 50-60, а только 80-99%.Голосовал против, меня предыдущая конституция вполне устраивала.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2531
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 13:14
Цитата:
Йцукен:
Я коллаборант и проголосовал против,

Есть отличная поговорка- Собаки лают ветер носит.. а караван вперёд идёт! Эта пословица – не просто красивые слова. Ну как же дальше жить будете?
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8072
Re: Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 13:54
Голосовал против, меня предыдущая конституция вполне устраивала
С вами вполне соглашусь, даже когда убирали шестую статью(там было про руковод роль КПСС) из Советской конституции вроде открещивались от прошлого,ну а потом кромсали и докромсались что теперь новая потребовалось,все это очень странно
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2838
Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 13:55
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
комментарии коллаборантов, предателей, сотрудничающих с врагами нашей Родины,

То есть все, кто не согласен с вашим мнением, автоматически относятся к вышеперечисленным?
Интересная у вас этика ведения диалога.

И да - напоминаю о цивилизованных нормах ведения спора: высказываться по сути проблемы без перехода на личности оппонентов. Если вам они доступны, конечно.
