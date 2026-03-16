Токаев: Поздравляю всех с принятием новой Конституции!
Отправлено: 16.03.26 - 09:49
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо, а также поздравил соотечественников с принятием новой Конституции. Отныне 15 марта Казахстан будет ежегодно отмечать в качестве Дня Конституции. Читать новость
Как бы спич президента уже говорит о наличии результатов. ЧТД. Может вообще теперь март сделаем тупо выходным месяцем? Итак рабочих дней не остается практически. Жалко на ветер спущенных средств -баннеры, плакаты, обклееннные автобусы даже. К чему все это?
Это уж точно! Столько голосующих я давненько не видела. Всё было на позитиве! Поздравляю! А теперь берём попкорн садимся по удобнее и ждёмс.. комментарии коллаборантов, предателей, сотрудничающих с врагами нашей Родины,
Не сомневаясь ни секунды проголосовал "против". В чем была такая острая необходимость менять ≈80% закона, который должен быть чем-то незыблемым и монументальным, снимающим вопросы и исключающим двойные трактовки? Мое мнение - изменение ОДНОГО пункта или подпункта в законе, кодексе или конституции - должно стать результатом многолетней кропотливой работы - взвешиванием всех "за" и "против", продумыванием на несколько лет (а то и десятилетий) вперед, прогнозированием результатов и последствий от внесения изменений. А что у нас? Выдали документ, измененный на 80% и поехали колесить по стране с Разъяснительными бригадами. И на все про все -около месяца. Особенно странно выглядят баннеры с надписью "за справедливую конституцию" - значит 30 лет она не была таковой?
А что же вы хотели? Эта цифра (процент победы) отточена десятилетиями и никто не сможет посягнуть, рискуя своей должностью, никаких 50-60, а только 80-99%.Голосовал против, меня предыдущая конституция вполне устраивала.
Голосовал против, меня предыдущая конституция вполне устраивала С вами вполне соглашусь, даже когда убирали шестую статью(там было про руковод роль КПСС) из Советской конституции вроде открещивались от прошлого,ну а потом кромсали и докромсались что теперь новая потребовалось,все это очень странно
