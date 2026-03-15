≡ Более 8 миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме к 16:00
 
 
Более 8 миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме к 16:00
Отправлено: 15.03.26 - 19:25
В Центральной комиссии референдума сообщили о предварительной явке избирателей на референдуме. По состоянию на 16:00, бюллетени получили 8 029 286 казахстанцев, что составило 64,43 процента от числа граждан, имеющих на это право.
§ vofkakst
Re: Более 8 миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме...
Отправлено: 15.03.26 - 19:25
Так смешно - пишут за бешеную явку. Пока меня искали в списке - подписей проголосовавших практически не было. Ну да ладно.
§ Эл-починно
Отправлено: 15.03.26 - 20:05
Да не переживайте вы так. К моменту подсчёта и явка и процент срастётся, как надо! :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.03.2026 - 21:06]
§ vofkakst
Отправлено: 15.03.26 - 21:19
Ну в этом то точно сомневаться не приходится))))
§ Гога
Отправлено: 15.03.26 - 22:57
----В своё время ходил трижды голосовать - но меня не было в списках , хотя прописка была . И обратите внимание , сколько проголосовало в столицах ----47 и 28 процентов :-) :-x :lol:
§ vofkakst
Отправлено: 15.03.26 - 23:23
Но я все равно не поверю, ни за что, что в нашей области 71 человек из 100 пришел в выходной день на участки и проголосовал. Нет у нас столько бюджетников)))
§ Гога
Отправлено: 15.03.26 - 23:28
[Исправлено: Гога, 15.03.2026 - 21:31]
