НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить правозащитника в клевете и проиграли в суде Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53677
2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить правозащитника в клевете и проиграли в суде Костанайской области
Отправлено: 13.03.26 - 20:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце февраля в Аулиекольском районном суде вынесли два решения. В обоих процессах председатель ОО «Правозащитного объединения Костанайской области» Николай ГИНЬЯТОВ просили признать виновным по ст. 73-3 КоАП РК (Клевета). Посты об их деятельности не понравились директору школы и акиму района.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29758
Re: 2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить...
Отправлено: 13.03.26 - 20:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок не соответствует действительности. В первом случае Гиньятов проиграл 786 400 тенге, а в двух других - не выиграл ни копейки.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2229
Re: 2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить...
Отправлено: 14.03.26 - 10:45
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гульбарам Мусагазину задержали сотрудники КНБ

То есть простого человека, задающего неудобные вопросы можно засудить, отложить штрафами аж бегом. По факту вышло так, что клеветы не было, факт подтвердился - а воз и ныне там. Отмены решения нет, замша бумерангом не получила, судье за практически преступную халатность и лояльность к госслужащей тоже ничего. Как так?
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1568
Re: 2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить...
Отправлено: 14.03.26 - 11:06
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Критика у нас приравнена к клевете получается?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8068
Re: 2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить...
Отправлено: 14.03.26 - 17:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
, судье за практически преступную халатность и лояльность к госслужащей тоже ничего. Как так?
У них на любой вопрос есть готовый ответ, в моем случае судья ответил что у него есть внутреннее убеждение,хотя у меня были железобетонные аргументы,а прокурор молчал в тряпочку,однако он же должен за справедливость идти как матрос на амбрвзурцу
Профайл Посетить вебсайт
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4981
Re: 2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить...
Отправлено: 14.03.26 - 20:27
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и где бумеранг справедливости?!
Человека не только не справедливо осудили но и оштрафовали. И где эта Фемида справедливости? Когда справедливость наконец то восторжествует? 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4981
2:1 в пользу Гиньятова - Как чиновники пытались уличить правозащитника в клевете и проиграли в суде Костанайской области
Отправлено: 14.03.26 - 20:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создаётся впечатление того, что судебная власть в КЗ не только не независимая, а она ещё преднамеренно не независимая. Судя по качеству и уровню жизни (да и приговоров)некоторых судей! 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2026 - 21:40]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 127, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 127
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS